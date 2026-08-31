Jest reakcja Rakowa na słabe wyniki. Dawid Kroczek zwolniony z funkcji trenera

RMF24

Dawid Kroczek zakończył pracę w roli pierwszego trenera Rakowa Częstochowa - poinformował klub spod Jasnej Góry w komunikacie opublikowanym w poniedziałek po południu. Drużyna, która pod wodzą Marka Papszuna osiągała liczne sukcesy w ostatnich latach, obecnie przechodzi wyraźny kryzys. Raków bez zwycięstwa na koncie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Kroczek objął funkcję trener pierwszej drużyny Rakowa Częstochowy w maju 2026 roku, zastępując na tym stanowisku następcę Marka Papszuna - Łukasza Tomczyka, z którym klub rozstał się po przegranym finale Pucharu Polski. Raków uległ wówczas Górnikowi Zabrze 0:2.

Zaledwie trzy miesiące później z funkcją trenera Rakowa żegna się Dawid Kroczek, o czym w poniedziałek po południu, poinformował klub z Częstochowy. „Trenerze, dziękujemy za wykonaną pracę i życzymy powodzenia w dalszej karierze” - czytamy w komunikacie klubu.

Raków startu sezonu 2026/27 nie może zaliczyć do udanych. Dość powiedzieć, że w Ekstraklasie nie wygrał jeszcze meczu. Zanotował 4 porażki w 4 meczach i zamyka tabelę.

Niepowodzeniem zakończyły się też zmagania w arenie międzynarodowej. Raków dotarł do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale decydujące starcie z Hajdukiem Split przegrał i to klub z Chorwacji cieszył się z awansu do fazy ligowej tych rozgrywek.

Bilans byłego już trenera „Medalików” to 6 zwycięstw, 2 remisy i 6 porażek.