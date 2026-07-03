Jan Leszczyński, wychowanek Akademii Legii Warszawa, już od kilku miesięcy znajdował się na radarze zagranicznych skautów. Teraz nadszedł czas na wielki krok w jego karierze – transfer do Bundesligi. Borussia Moenchengladbach, która zakończyła ostatni sezon na 12. miejscu w tabeli, postanowiła postawić na młodego Polaka. Klub znany jest z promowania utalentowanych zawodników i daje im szansę na rozwój na najwyższym poziomie.
Pierwsze kroki w seniorskiej piłce
Leszczyński w barwach Legii Warszawa zadebiutował w lutym tego roku w ekstraklasie, rozgrywając cztery spotkania w pierwszym zespole. Na co dzień jednak występował głównie w drużynie U-19, która brała udział w prestiżowych rozgrywkach UEFA Youth League. Jego postawa na boisku nie umknęła uwadze trenerów i ekspertów, a teraz będzie miał okazję sprawdzić się na niemieckich boiskach.
Wdzięczność i ambitne plany
W oficjalnym komunikacie nowego klubu Leszczyński nie krył radości z transferu:
Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką dostałem w Borussii, aby zrobić kolejny krok w moim rozwoju. Klub ma bogatą historię i słynie z pomagania młodym zawodnikom w rozwoju. Dam z siebie wszystko, żeby się tu zadomowić i pomóc drużynie osiągnąć sukces.
Polskie akcenty w Borussii Moenchengladbach
Warto dodać, że trenerem Borussii Moenchengladbach jest były reprezentant Polski, Eugen Polanski. To może być dodatkowy atut dla Leszczyńskiego, który z pewnością liczy na wsparcie rodaka w nowym otoczeniu.