RMF24

19-letni obrońca Legii Warszawa i reprezentant Polski juniorów, Jan Leszczyński, przenosi się do niemieckiej Borussii Moenchengladbach. Stołeczny klub potwierdził transfer, a młody piłkarz podpisał czteroletni kontrakt z zespołem prowadzonym przez Eugena Polanskiego.

Jan Leszczyński, wychowanek Akademii Legii Warszawa, już od kilku miesięcy znajdował się na radarze zagranicznych skautów. Teraz nadszedł czas na wielki krok w jego karierze – transfer do Bundesligi. Borussia Moenchengladbach, która zakończyła ostatni sezon na 12. miejscu w tabeli, postanowiła postawić na młodego Polaka. Klub znany jest z promowania utalentowanych zawodników i daje im szansę na rozwój na najwyższym poziomie.

Pierwsze kroki w seniorskiej piłce

Leszczyński w barwach Legii Warszawa zadebiutował w lutym tego roku w ekstraklasie, rozgrywając cztery spotkania w pierwszym zespole. Na co dzień jednak występował głównie w drużynie U-19, która brała udział w prestiżowych rozgrywkach UEFA Youth League. Jego postawa na boisku nie umknęła uwadze trenerów i ekspertów, a teraz będzie miał okazję sprawdzić się na niemieckich boiskach.

Wdzięczność i ambitne plany

W oficjalnym komunikacie nowego klubu Leszczyński nie krył radości z transferu:

Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką dostałem w Borussii, aby zrobić kolejny krok w moim rozwoju. Klub ma bogatą historię i słynie z pomagania młodym zawodnikom w rozwoju. Dam z siebie wszystko, żeby się tu zadomowić i pomóc drużynie osiągnąć sukces.

Polskie akcenty w Borussii Moenchengladbach

Warto dodać, że trenerem Borussii Moenchengladbach jest były reprezentant Polski, Eugen Polanski. To może być dodatkowy atut dla Leszczyńskiego, który z pewnością liczy na wsparcie rodaka w nowym otoczeniu.