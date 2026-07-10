Francja melduje się w półfinale. Mbappe poprowadził „Trójkolorowych” do pewnego zwycięstwa

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Francja po wygranej z Marokiem 2:0 jako pierwsza drużyna awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięstwo „Trójkolorowym” zagwarantowały bramki Kyliana Mbappe i Ousmane Dembele. Ten pierwszy schodził z boiska z kontuzją, ale jak zapewnił w pomeczowym komentarzu uraz nie jest poważny. W meczu o finał mundialu Francja zmierzy się ze zwycięzca meczu Belgia - Hiszpania.

Kylian Mbappe mimo nie wykorzytanego rzutu karnego został bohaterem Francji w meczu z reprezentacją Maroka (Fot. PAP/EPA/SARAH YENESEL)

Kylian Mbappe mimo nie wykorzytanego rzutu karnego został bohaterem Francji w meczu z reprezentacją Maroka (Fot. PAP/EPA/SARAH YENESEL) / PAP/EPA

W czwartkowym spotkaniu w Foxborough pod Bostonem przewaga „Trójkolorowych” nawet przez moment nie podlegała dyskusji.

Rehabilitacja Mbappe

Wprawdzie w 28. minucie Kylian Mbappe nie wykorzystał rzutu karnego, podyktowanego za faul właśnie na nim (strzał 27-letniego napastnika obronił Yassine Bounou), ale w 60. minucie zrehabilitował się, strzelając efektownego gola na 1:0.

Była to 20. bramka Mbappe w historii mistrzostw świata, co oznacza, że tylko o jedno trafienie ustępuje Lionelowi Messiemu. Natomiast w tegorocznym turnieju obaj zgromadzili po osiem, choć 39-letni Argentyńczyk ma jeszcze przed sobą ćwierćfinał - ze Szwajcarią.

Dembele podwyższa wynik

Sześć minut później Francuzi prowadzili już 2:0, tym razem gola po indywidualnej akcji i precyzyjnym uderzeniu z dystansu strzelił Ousmane Dembele. To jego piąta bramka w MŚ 2026.

Niespełna kwadrans przed końcem Mbappe opuścił boisko z powodu - tak się wydawało - kontuzji. Później kamery pokazały, jak siedzi na ławce rezerwowych z lodowym okładem na stawie skokowym.

W wywiadzie po meczu lider reprezentacji Francji zapewnił jednak, że to nic poważnego.

Wszystko dobrze. Uderzyłem się w kostkę, ale jest w porządku. Myślę, że w tamtym momencie JP (Jean-Philippe Mateta, jego zmiennik - red.) lepiej nadawał się do gry niż ja, więc zszedłem z boiska, a on wszedł. Pokazał się z dobrej strony, to bardzo pozytywne - powiedział Mbappe.

W półfinale zaplanowanym na wtorek 14 lipca rywalem Francji będzie zwycięzca meczu Hiszpania - Belgia.

Deschamps: Nie damy się ponieść emocjom

Trener Didier Deschamps przyznał, że jego zawodnicy są przyzwyczajeni do presji i wielkich oczekiwań, ale nie dadzą się ponieść emocjom. Na razie nie wybiegamy myślami dalej niż do 14 lipca. To dobra data (Święto Narodowe Francji - red.) - dodał trener „Trójkolorowych”.

W 2022 roku - podczas MŚ w Katarze - Maroko przegrało w półfinale z Francją również 0:2. Wówczas zajęło ostatecznie czwarte miejsce. Musimy pracować jeszcze mocniej. Wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić. To oczywiste, że dzisiaj Francja była silniejsza, ale my jesteśmy w stanie konkurować i awansować jeszcze dalej, a może nawet wyeliminować ją za cztery lata – podkreślił selekcjoner Maroka Mohamed Ouahbi.

Koniec turnieju dla Szymona Marciniaka?

Ten kraj będzie współgospodarzem kolejnych mistrzostw świata - razem z Hiszpanią i Portugalią. Francja jest już pewna udziału w półfinale imprezy w Ameryce Północnej, a na swoje dalsze losy w turnieju czeka sędzia Szymon Marciniak.

Na razie wiadomo, że polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów. W czwartek ogłoszono obsadę dwóch ostatnich meczów tego etapu rozgrywek. Zaplanowany na sobotę godz. 23 czasu polskiego mecz w Miami Norwegii z Anglią poprowadzi Francuz Clement Turpin, natomiast spotkanie Argentyny ze Szwajcarią (godz. 3 w nocy z soboty na niedzielę) w Kansas City - Portugalczyk Joao Pinheiro.

Ćwierćfinał Francja - Maroko sędziował Argentyńczyk Facundo Tello, a rozjemcą piątkowej potyczki Hiszpanii z Belgią będzie Anglik Michael Oliver. Do tej pory 45-letni Marciniak, któremu na liniach pomagają Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, prowadził dwa mecze fazy grupowej - Argentyny z Algierią (3:0) oraz Iranu z Egiptem (1:1).