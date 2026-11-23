Testy, w których wzięło udział 120 osób, w wieku 66–89 lat – trwały pół roku. Uczestnicy, to seniorzy, którzy żyją sami i statystycznie częściej ulegają upadkom.
W ramach badań zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza – zachowując dotychczasową aktywność - przez pół roku codziennie jadła 43 gramy naturalnego masła orzechowego, a druga – zachowała dotychczasowe nawyki.
Później, uczestnicy wykonywali zadania. O ile, przy przejściu 4 tysięcy metrów – nie zanotowano istotnych różnic między grupami, to inaczej było w przypadku pięciokrotnego wstawania z krzesła. Seniorzy, którzy włączyli do diety masło orzechowe - poprawili wynik o 1,23 sekundy względem grupy kontrolnej. Zauważono też, że ich mięśnie nóg mają większą siłę.
Większa moc kończyn dolnych jest zdaniem naukowców kluczowa, jeżeli chodzi o sprawne poruszanie się bez upadków – w przypadku choćby wstawania czy chodzenia po schodach.
Analizy zostały opublikowane na łamach „Journal of Cachexia”.
Właściwy wybór to podstawa
W grupie – w której za sprawą masła wzrosła kaloryczność diety – nie odnotowano jednak wzrostu wagi uczestników. Naukowcy tłumaczą to w ten sposób, że tłuszcze nienasycone z orzechów są łatwiej spalane.
Nie bez znaczenia jest jednak także wybór produktu. Masło orzechowe, które ma najlepsze właściwości dla zdrowia – to jeden składnik: 100% orzechów arachidowych, migdałów lub nerkowców. Może zawierać szczyptę soli, ale nie powinno w nim być: oleju palmowego, cukru, syropu glukozowego, emulgatorów czy stabilizatorów.
Dietę warto skonsultować z lekarzem.