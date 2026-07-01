RMF24

19-letni pomocnik Jagielloni Białystok Bartosz Mazurek odchodzi do austriackiego Red Bull Salzburg- poinformował w środę klub. Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski wiosną 2025 roku zadebiutował w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Zasłynął strzeleniem trzech bramek dla podlaskiego klubu w starciu z włoską Fiorentiną w rozgrywkach Ligi Konferencji.

O zdolnym 19-latka zrobiło się głośno, gdy w lutym zdobył trzy bramki w meczu Ligi Konferencji z włoską Fiorentiną. Kwoty transferu młodzieżowca nie podano. Według informacji medialnych odchodzi za 7,5 mln euro. To drugi utalentowany nastoletni piłkarz Jagiellonii, który w tym roku trafia do zagranicznego klubu. W styczniu kontrakt z FC Porto podpisał Oskar Pietuszewski, który ma już za sobą występy w pierwszej reprezentacji Polski.

Hat-trick z Fiorentiną

Bartosz Mazurek zaczynał grę w Jagiellonii w klubowej akademii. W marcu ubiegłego roku zadebiutował w ekstraklasie, by w sezonie 2025/26 być podstawowym zawodnikiem linii pomocy. Kibice Jagielloni zapamiętają go przede wszystkim ze względu na trzy bramki, jakie strzelił w wyjazdowym meczu z Fiorentiną, w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji. Jagiellonia wygrała 4:2, lecz ze względu na wysoką porażkę w pierwszm meczu odpadła z rozgrywek.

Nie była to łatwa decyzja, bo spędziłem tu 10 lat i dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Tutaj jest mój dom. Na pewno wrócę - powiedział Mazurek w pożegnalnym nagraniu, zamieszczonym w środę przez Jagiellonię.

Dyrektor zarządzający klubu z Białegostoku Maciej Szymański podkreślił, że przykład tego piłkarza dowodzi, jak w krótkim czasie kariera może się bardzo szybko potoczyć.

To pokazuje, jak w krótkim czasie może wiele zmienić się w piłce i że zawodnicy muszą być zawsze przygotowani do wykorzystania swojej szansy - dodał.

Odejście młodzieżowego reprezentanta Polski to jednak kolejny poważny ubytek kadrowy Jagiellonii -brązowych medalistów w minionym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Drużyna przygotowuje się nie tylko do kolejnych rozgrywek ligowych, ale i do eliminacji Ligi Europy. W dwóch ostatnich latach grała w Lidze Konferencji.

Odejścia z Jagiellonii

Po zakończeniu poprzedniego sezonu z klubu odeszła duża grupa piłkarzy wypożyczonych, w tym pomocnik Alejandro Pozo, obrońcy Andy Pelmard i Bartłomiej Wdowik, czy napastnik Samed Bazdar. Z klubem rozstał się także jeden z kluczowych graczy ofensywnych Afimico Pululu, któremu skończył się kontrakt, a teraz Bartosz Mazurek.

Na razie nie ma nowych zawodników

Od środy w klubie pracuje nowy dyrektor sportowy Radosław Kucharski, który zastąpił Łukasza Masłowskiego. Główną częścią przygotowań Jagiellonii do nowego sezonu będzie od 6 lipca dwutygodniowe zgrupowanie w Austrii, podczas którego Białostoczanie rozegrają cztery mecze kontrolne, w których przeciwnikami będą: Polissia Żytomierz, Pafos FC, FC Nordsjaelland i Sparta Praga.

W pierwszym meczu w nowym sezonie ekstraklasy Jagiellonia spotka się 25 lipca u siebie z Koroną Kielce.