RMF24

Były piłkarz i szef PZPN-u Grzegorz Lato w rozmowie z serwisem gol24.pl przekazał, że Andrzej Szarmach zmaga się z zaawansowaną chorobą Alzheimera. „Andrzej jest w złym stanie, nic nie kojarzy, nie rusza się z domu, bo nie wiedziałby, gdzie jest i jak wrócić” – powiedział boiskowy przyjaciel napastnika.

Ma ciężkiego Alzheimera i choroba ta trwa już dość długo. Gdy kiedyś próbowano się z nim skontaktować, odebrała jego córka i potwierdziła, że z Andrzejem jest niedobrze. Prosiła też, żeby nie dzwonić, bo i tak nie ma z tatą kontaktu – przekazał były szef piłkarskiej centrali.

Żona pytana o zdrowie byłego piłkarza sprawę komentowała krótko: Wiadomo, że Andrzej nie jest w takiej formie, jak pięćdziesiąt lat temu.

Lato i Szarmach tworzyli wyjątkowy duet zarówno w reprezentacji Polski, jak i w klubie Stal Mielec. Ich relacje wykraczały daleko poza boisko. Znaliśmy się jak łyse konie, jak przyjeżdżał do Polski, to zawsze się spotkaliśmy, razem spędzaliśmy czas, jeździliśmy z żonami na wspólne wakacje – wspominał Lato.

Problemy nie tylko ze zdrowiem

W 2020 roku były piłkarz został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za przemoc domową. Wówczas sędzia postanowił także, że Szarmach będzie musiał poddać się opiece psychologicznej i przejść dwuletni program skierowany do osób zmagających się z alkoholizmem.

Dziennik "Le Teleframme” donosił wówczas, że żona wybaczyła Szarmachowi atak.

Legendarny polski piłkarz skazany za przemoc domową Dziennik "Le Teleframme" informuje, że były piłkarz reprezentacji Polski Andrzej Szarmach został skazany we Francji na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu za przemoc domową.

Wielka kariera

Szarmach w polskiej kadrze wystąpił 61 razy. W tym spotkaniach zdobył 32 bramki. Jego klubowa kariera rozpoczęła się w Polonii Gdańsk. Grał też m.in. w Arce Gdynia, Stali Mielec czy Górniku Zabrze. W 1980 roku przeniósł się do Francji, gdzie mieszka do dziś. Bronił barw Auxerre, Guingamp i Clermont Foot jako grający trener. W kolejnych latach był szkoleniowcem innych francuskich ekip, a w 1998 roku przez kilka miesięcy prowadził Zagłębie Lubin.