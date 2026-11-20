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Od rana w internecie krąży zdjęcie pokazujące samoloty F-16 ścigające rakietę. Nie jest to prawdziwa fotografia. „To tzw. deepfake” - poinformowała PAP rzeczniczka NASK Paulina Zywar. Dodała, że przypadek ten już został zgłoszony platformom społecznościowym.

Dziś rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim. W związku z atakami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało też alerty dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że są trzy miejsca upadku obiektów: Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanen w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

Szef MON potwierdza: To była rakieta CH 101, data nie jest przypadkowa Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że trzy rosyjskie obiekty (dwie rakiety i dron odrzutowy) spadły na teren Polski - chodzi o miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. W Przypadku Nowego Lipowca mamy do…

Rzeczniczka Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Paulina Zywar poinformowała w piątek PAP, że do instytucji tej napłynęły zgłoszenia na temat potencjalnej dezinformacji w internecie, związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Pojawił się deepfake w postacie zdjęcia, na którym samoloty F-16 ścigają rakietę. Zgłosiliśmy to już platformom społecznościowym - powiedziała Zywar. Dodała, że analizowane są kolejne zgłoszenia.

Mnożą się teorie. NASK je analizuje

Zywar przekazała także, że Ośrodek Analizy Dezinformacji w NASK analizuje narracje, pojawiające się w związku z incydentem, takie jak oskarżenia o ukraińską prowokację, teorie spiskowe o działaniach zmierzających do odwołania wyborów czy materiały kwestionujące skuteczność polskiej obrony powietrznej.

Deepfake, czyli co?

Deepfake to wygenerowane lub zmanipulowane np. przez sztuczną inteligencję obrazy albo treści wideo, które przypominają istniejące osoby, przedmioty, miejsca, podmioty lub zdarzenia.

Apel wojska i MSWiA

Specjalne ostrzeżenia ws. dezinformacji na platformie X wydały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. WOC zwróciły uwagę, że incydent może być wykorzystany do manipulowania emocjami i dezinformowania opinii publicznej.

„W natłoku informacji trudno odróżnić prawdę od fałszu. Apelujemy o szczególną ostrożność wobec pojawiających się doniesień w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacji. Pamiętaj, aby zawsze weryfikować źródła. Nie ulegaj emocjom. Jeśli masz wątpliwości, nie udostępniaj. Zwracaj szczególną uwagę na treści, które mają wywołać silne reakcje emocjonalne. Bądź czujny, nie daj się wprowadzić w błąd. Korzystaj z oficjalnych źródeł informacji” - zaapelowały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Apel do opinii publicznej wystosowało także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Fałszywe informacje często mają wywołać strach, złość i nieufność. Ich celem jest tworzenie poczucia zagrożenia, skłócanie ludzi i podważanie zaufania do państwa czy służb” - przestrzegło MSWiA.

Podobnie jak WOC resort spraw wewnętrznych zalecił, by przed udostępnieniem sensacyjnej informacji sprawdzić jej źródło, spróbować poszukać jej potwierdzenia w oficjalnych komunikatach i nie działać pod wpływem emocji.

„W sprawdzaniu informacji kieruj się wyłącznie komunikatami służb i organów państwa. To one zawierają rzetelne informacje, aktualne zalecenia i wskazówki, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich” - dodaje MSWiA w komunikacie.

Wcześniej apel na platformie X zamieścił także Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji: „Nie pozwolimy, by chaos informacyjny stał się dodatkowym narzędziem destabilizacji” - zaznaczył Olszewski. Zaapelował, aby wszelkie treści o charakterze dezinformacji zgłaszać na stronie NASK.