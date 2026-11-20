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48-letni mieszkaniec indonezyjskiej wyspy Flores przeżył chwile grozy, gdy w środku nocy obudził go ból nogi. Do jego domu wtargnął waran z Komodo – największa współcześnie żyjąca jaszczurka na świecie.

Waran z Komodo to największa żyjąca jaszczurka na świecie, nazywana również smokiem z Komodo

Waran z Komodo to największa żyjąca jaszczurka na świecie, nazywana również smokiem z Komodo / Shutterstock

48-letni mieszkaniec wyspy Flores został nagle zaatakowany przez warana z Komodo. Śpiący mężczyzna został wyrwany ze snu przez potężne zwierzę, które dostało się do jego domu - gad ugryzł go w nogę.

Ataki tego typu należą do rzadkości. W 2021 roku w wiosce, położonej w zachodniej części wyspy Flores, zbudowano specjalne ogrodzenia mające chronić ludzi przed waranami. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele Parku Narodowego Komodo, nie jest możliwe, by pracownicy przez całą dobę pilnowali wszystkich odcinków zabezpieczeń.

Waran z Komodo – potężny drapieżca z Indonezji

Waran z Komodo (Varanus komodoensis) to największa współcześnie żyjąca jaszczurka na świecie. Gatunek ten zamieszkuje Ziemię od milionów lat i osiąga nawet trzy metry długości przy masie dochodzącej do 70 kilogramów. Obecnie występuje wyłącznie na kilku indonezyjskich wyspach, takich jak Komodo, Rinca, Gili Motang oraz Flores.

Alarm w okolicach Jeziora Garda. Wprowadzono zakaz spacerów Na północy Włoch trwa gorączkowa akcja poszukiwawcza. W okolicach malowniczego jeziora Garda grasuje bowiem waran krokodylowy, kuzyn słynnego warana z Komodo. Władze prowincji Brescia wprowadziły zakaz poruszania się na piechotę w rejonie, gdzie…

Te potężne zwierzęta żywią się przede wszystkim padliną, ale nie stronią również od polowań na żywe ofiary, często przewyższające je rozmiarami. Jad warana z Komodo działa paraliżująco na zdobycz, wywołując szok i utrudniając krzepnięcie krwi.

Chociaż ataki na ludzi są niezwykle rzadkie, bo zwierzęta te zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem, to historia zna przypadki tragicznych incydentów. W 2007 roku na wyspie Komodo jeden z drapieżników zaatakował i zabił dziewięcioletniego chłopca. Sześć lat później waran ranił przewodnika turystycznego.