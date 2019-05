Blisko 450 dziewczynek z województwa kujawsko-pomorskiego ćwiczyło w czwartek we Włocławku na niezwykłej lekcji wychowania fizycznego prowadzonej przez Otylię Jędrzejczak i zaproszone przez nią mistrzynie sportu. Była to pierwsza tegoroczna odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach".

Hala Mistrzów zmieniła się na Halę Mistrzyń.- mówiła Otylia Jędrzejczak.

Na zaproszenie złotej medalistki igrzysk w Atenach do Włocławka przyjechały mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Magdalena Fularczyk-Kozłowska, dwie wielokrotne medalistki największych imprez w short tracku Natalia i Patrycja Maliszewskie, brązowa medalistka Mistrzostw Świata w lekkoatletycznej sztafecie 4x400 metrów Martyna Dąbrowska oraz trzykrotna złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata w pływaniu Joanna Mendak.

Dużo dziewczyn, dużo pracy i dużo ćwiczeń. Trzeba im pokazać, że przez sport można dojść do wielu sukcesów. I można pokazać, że nie trzeba być wielką osobą, żeby dojść do czegoś w sporcie - powiedziała Fularczyk-Kozłowska, znakomita polska wioślarka.

Uczestniczki lekcji ćwiczyły razem z mistrzyniami sportu pod okiem wykwalifikowanej trenerki personalnej Klaudii Koźbiał. Lubię chodzić na wf, to jest ten moment w dniu, w którym mogę się odstresować. Wysiłek fizyczny i psychiczny to jest jednak zupełnie coś innego. Warto jest wypocić stres - mówiła Zosia, jedna z ćwiczących dziewczynek.

Projekt "Mistrzynie w Szkołach" skierowany jest do dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym. W tej grupie wiekowej notuje się największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego. To jest prawda. Czasem nie chce im się ćwiczyć, a także nie lubią tego, bo może zmazać się makijaż. To jest głupota, każdy powinien mieć aktywność fizyczną - dodała uczestniczka czwartkowej lekcji.

Sport? Warto!

Często kariera sportowa wielkich mistrzów zaczynała się właśnie na lekcji wychowania fizycznego. Podobnie było w przypadku choćby zdobywczyni Pucharu Świata w short tracku Natalii Maliszewskiej.

Oczywiście siostra naprowadziła mnie na dyscyplinę, ale sport zaczął się od lekcji wf. Zawsze lubiłam biegać, rozładowywać energię. Dziś nie wyobrażam sobie inne drogi - mówiła Maliszewska, która podkreślała, że lubi spotkania z młodzieżą. Dowiaduję się, jaką inspiracją jestem dla nich, ale też jaką inspiracją te dzieci są dla mnie. To one najczęściej są najwierniejszymi fanami, kibicują nam najbardziej, jak mogą. Cieszę się, bo tutaj możemy zobaczyć mistrzynie na każdym poziomie, tak w życiu sportowym, jak i prywatnym - podkreśla.



Gospodarzem pierwszej tegorocznej odsłony akcji "Mistrzynie w Szkołach" będzie miasto Włocławek.



W tym roku Otylia Jędrzejczak i pozostałe mistrzynie sportu spotkają się z uczennicami również w Starogardzie Gdańskim (31 maja) i Krakowie (4 czerwca).

