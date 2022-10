Ukraińska armia weszła do okupowanego przez siły rosyjskie Łymanu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Ministerstwo obrony Rosji potwierdziło wycofanie stamtąd sił rosyjskich w związku z "ryzykiem okrążenia". W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy rosyjskie wojska ostrzelały kolumnę samochodów, w których znajdowali się cywile. Zginęły 24 osoby, w tym 13 dzieci. "To okrucieństwo, które nie ma żadnego uzasadnienia" - podkreślił szef tamtejszych regionalnych władz Ołeh Syniehubow. W związku z niedoborem kadr oficerskich w rosyjskiej armii Kreml zamierza skierować kursantów uczelni wojskowych na front oraz do szkolenia zmobilizowanych mężczyzn - twierdzi natomiast Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia soboty związane z wojną w Ukrainie.

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że "w związku z powstałym zagrożeniem okrążenia" jego wojska w Łymanie zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje. Zniszczony blok w obwodzie charkowskim na Ukrainie



Celem wizyty będzie omówienie problemu strefy ochronnej wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południu Ukrainy. 21:50 Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht przybyła do Odessy na południu Ukrainy - podają wieczorem ukraińskie media, podkreślając, że to jej pierwsza wizyta w tym kraju od początku inwazji Rosji. Serwis Dzerkało Tyżnia relacjonuje, że w Odessie minister zadeklarowała szybką dostawę pierwszego z obiecanych zestawów obrony powietrznej Iris-T. Odnosząc się do apeli o dostawy czołgów, Lambrecht podkreśliła, że Niemcy nie będą działać w tej kwestii samodzielnie. Berlin w sprawie wyrzutni rakietowych koordynował działania z USA oraz Wielką Brytanią i będzie "nadal to robić w przyszłości, w tym w sprawie dostawy czołgów" - dodała. 21:05 Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że rozmawiał przez telefon z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, któremu podziękował za amerykańskie wsparcie.



Podczas dzisiejszej rozmowy z sekretarzem Blinkenem podziękowałem USA za niezachwiane wsparcie, w tym za ostatnią pomoc dotyczącą bezpieczeństwa i budżetu w wysokości 12,35 mld dol. - napisał Kułeba na Twitterze.



Sekretarz zapewnił, że bez względu na wszelkie nielegalne kroki Putina, USA będą wspierać Ukrainę w naszej sprawiedliwej walce - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji. 20:20 "Ukraińska flaga już jest w Łymanie w obwodzie donieckim, jeszcze trwają tam działania zbrojne, ale nie ma tam już ani śladu po jakimś tam pseudoreferendum" - oświadczył prezydent Wołodymir Zełenski w wieczornej odezwie do narodu. W sobotę rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj poinformował, że ukraińska armia weszła do okupowanego przez siły rosyjskie Łymanu. Dodał, że walki trwają. Mówił też, że rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest okrążone.



Później rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że "w związku z powstałym zagrożeniem okrążenia" jego wojska zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje. 19:33 Ukraina przeprowadziła do tej pory 24 wymiany jeńców wojennych z Rosją, z niewoli wróciło 808 osób - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, cytowana w sobotę przez portal Suspilne. Wiceminister przekazała, że sztab ds. jeńców opracował łącznie ponad 6 tys. zapytań o "status osoby". To pytania od osób poszukujących swoich zaginionych walczących bliskich. 19:00 Wskutek ukraińskiego uderzenia pod miejscowością Zołote w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy siły rosyjskie straciły około 60 żołnierzy i cztery jednostki sprzętu - poinformował w sobotę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Bilans obejmuje poległych i rannych wojskowych. Sztab podkreślił, że rosyjskie dowództwo próbuje ukryć straty w ludziach. Jednocześnie rządzący kontynuują poszukiwanie sposobów uzupełnienia strat w sile żywej, w tym poprzez zalegalizowanie udziału więźniów w wojnie.



Według informacji posiadanych przez sztab do rozpatrzenia przez rosyjską Dumę skierowano projekt zakładający zmiany w kodeksie karnym. Przewiduje on odbywanie kary w okolicy prowadzonych działań zbrojnych. 18:13 Odbicie przez siły ukraińskie z rąk wojsk rosyjskich miasta Łyman pozwala zacząć wyzwalanie obwodu ługańskiego - oświadczył gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Po odbiciu Łymanu zacznie się wyzwalanie obwodu ługańskiego spod okupacji, wszyscy na to czekamy i przygotowaliśmy się na to - powiedział w telewizji Hajdaj. O tym, w jaki sposób i z którego kierunku będzie się to odbywać, zdecyduje wojsko - dodał. Zaznaczył też, że rosyjscy wojskowi uciekając z Łymanu publikują nagrania, na których skarżą się na porzucenie przez dowództwo. W sobotę rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj poinformował, że ukraińska armia weszła do okupowanego przez siły rosyjskie Łymanu. Dodał, że walki trwają. Mówił też, że rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest okrążone. Później rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że "w związku z powstałym zagrożeniem okrążenia" jego wojska zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje. 17:37 Ukraińskie media społecznościowe publikują w sobotę zdjęcia i nagrania, na których widać kłęby dymu unoszące się nad lotniskiem wojskowym Belbek koło Sewastopola na anektowanym przez Rosję ukraińskim Krymie.



Rosyjski gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew przekazał, że na lotnisku podczas lądowania doszło do zapalenia się samolotu. Telegram Lokalne kanały w serwisie Telegram piszą o dźwiękach eksplozji w mieście. Na nagraniach widać ciemny dym. 17:22 Zgoda Turcji na przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO zależy od dotrzymania danych obietnic; do tego czasu utrzymamy nasze stanowisko w tej sprawie - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. W przemówieniu przed parlamentem turecki prezydent oskarżył oba kraje o udzielanie schronienia kurdyjskim partyzantom i promocję terroryzmu. 16:44 Głosowanie nad rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą Rosję pokazało osamotnienie Moskwy, ale też dystans części państw spoza Zachodu do wojny na Ukrainie. To właśnie na tych państwach skupia się przekaz Kremla i trafia czasem na podatny grunt - powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Szczerski skomentował w ten sposób w rozmowie z PAP piątkowe głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa nad projektem rezolucji potępiającej próby aneksji ukraińskiego terytorium przez Rosję. Rezolucja została odrzucona z uwagi na rosyjskie weto. Rosja była jedynym krajem, który głosował przeciw, od głosu wstrzymały się cztery państwa: Chiny, Indie, Brazylia i Gabon. 16:20 Ministerstwo obrony Rosji potwierdziło w sobotę wycofanie się sił rosyjskich z Łymanu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w związku z "ryzykiem okrążenia". W związku z powstałym zagrożeniem okrążenia" wojska zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje - przekazało ministerstwo obrony, cytowane przez rosyjskie media. 16:11 Ukraińska armia weszła do okupowanego przez siły rosyjskie Łymanu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, trwają walki - poinformował w sobotę rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj. Jesteśmy w Łymanie. Toczą się walki. Szczegóły później - powiedział Czerewatyj, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Wcześniej Czerewatyj przekazał, że rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest otoczone. Wojskowy oświadczył, że ukraińskie siły odbiły pięć miejscowości wokół Łymanu. "Jampil, Nowoseliwka, Szandryhołowe, Drobyszewe i Stawki zostały wyzwolone. Trwają tam działania stabilizacyjne" - podkreślił.

15:56 W rosyjskim ostrzale kolumny samochodów cywilnych w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy zginęły 24 osoby, w tym 13 dzieci i kobieta w ciąży - poinformował w sobotę rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) tego regionu Władysław Abduła. To dane ostateczne - przekazał rzecznik. 15:20 Co najmniej 20 osób, w tym 10 dzieci, zginęło w ostrzelanej przez siły rosyjskie kolumnie samochodów w powiecie kupiańskim w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Cywilna kolumna składająca się z siedmiu samochodów została ostrzelana pod koniec września w tzw. szarej strefie między okupowaną miejscowością Swatowe w obwodzie ługańskim a wyzwolonym Kupiańskiem w obwodzie charkowskim - przekazał p.o. szefa SBU Wasyl Maluk. Ustalana jest ostateczna liczba ofiar, prowadzone są ekspertyzy. 14:30 Papież Franciszek przyjął w sobotę na audiencji przedstawicielkę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ds. praw żołnierzy Alionę Werbycką - powiadomiło biuro prasowe Watykanu. Do spotkania doszło dzień po ogłoszeniu przez Kreml aneksji częściowo okupowanych obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Watykan nie podał żadnych szczegółów spotkania papieża ze współpracowniczką ukraińskiego przywódcy.

13:45 Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak opublikował nagranie, na którym ukraińscy żołnierze umieszczają flagę państwową na znaku na rogatkach Łymanu w obwodzie donieckim. Rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest otoczone - powiadomił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj.



Wojskowy oświadczył, że ukraińskie siły odbiły pięć miejscowości wokół Łymanu. "Jampil, Nowoseliwka, Szandryhołowe, Drobyszewe i Stawki zostały wyzwolone. Trwają tam działania stabilizacyjne" - powiedział Czerewatyj na antenie ukraińskiej telewizji.

Znowu cywilne ofiary tej wojny

"Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych za podpisanie (dokumentu przewidującego) dodatkowe wsparcie dla Ukrainy w wysokości 12,35 mld dolarów. Dzień wcześniej ustawę poparły obie izby amerykańskiego Kongresu. Doceniamy ten potężny akt solidarności Amerykanów z Ukrainą" - napisał na Twitterze Zełenski. 12:30 Rosja może zaatakować zachodnie systemy łączności, zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na dnie oceanów - ostrzegł dowódca brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin w wywiadzie opublikowanym w "Daily Telegraph".



"W wyniku tego kolejnego nielegalnego aktu Federacji Rosyjskiej zostały rażąco naruszone fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, ochrony integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw" - podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie gruzińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.





11:02 W piątkowym ataku na kolumnę humanitarną w Zaporożu rosyjskie wojska po raz pierwszy użyły zmodernizowanych rakiet S-300, które wybuchają w chwili uderzenia w ziemię i powodują ogromne straty ludzkie - powiadomiło w sobotę MSW Ukrainy. W wyniku ostrzału zginęło 30 osób, 88 zostało rannych.



S-300 to broń przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, jednak Rosjanie używają jej od pewnego czasu do ataków na cele naziemne w Ukrainie.



Wcześniej rosyjskie wojska wykorzystywały rakiety, które najpierw wbijają się w ziemię na głębokość kilku metrów, a następnie wybuchają - wyjaśnił Monastyrski.

Tym razem użyto rakiet eksplodujących od razu po kontakcie z ziemią. 10:45 W kotle łymańskim otoczonych jest 5 tys. rosyjskich wojskowych - stwierdził Serhij Hajdaj, lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy. Żołnierze wroga znajdujący się w Łymanie prosili swoje dowództwo o zgodę na wycofanie się, ale odmówiono im - napisał Hajdaj na Telegramie.



W jego ocenie siły przeciwnika będą próbowały wyrwać się z okrążenia lub poddadzą się. "Niemal wszystkie trasy odwrotu czy dostaw amunicji zostały odcięte" - powiadomił gubernator

Od kilku dni ukraińskie wojska "domykały" okrążenie rosyjskich oddziałów, skoncentrowanych w okupowanym przez Rosjan od maja mieście Łyman w obwodzie donieckim, położonym przy granicy z obwodem ługańskim, na wschód od rzeki Doniec.



10:00 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, w którym odwołuje planowy jesienny pobór do wojska - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na dokument opublikowany na stronie internetowej głowy państwa.



Zgodnie z dekretem jesienny pobór nie odbędzie się. Przeniesienie wojskowych do rezerwy zostanie odłożone na okres "nie wcześniejszy, niż po ogłoszeniu demobilizacji w ustalonym porządku". 09:15 W piątkowym ostrzale cywilnego konwoju pod Zaporożem rosyjskie siły prawdopodobnie użyły pocisku obrony powietrznej dalekiego zasięgu, a wykorzystanie go do ataku naziemnego niemal na pewno wynika z ogólnych niedoborów amunicji - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej potwierdzono, że niemal na pewno to wojska rosyjskie dokonały ataku na konwój. W wyniku ostrzału zginęło 30 osób, a 88 zostało rannych. 08:30 Wojsko rosyjskie zatrzymało i wywiozło w nieznanym kierunku dyrektora generalnego Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ihora Muraszowa - poinformował szef koncernu Enerhoatom Petro Kotin. Koncern zarządza ukraińskim zakładem.

07:57 Czterech cywilów zginęło, a sześciu zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w sobotę na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Dwie osoby zginęły w miejscowości Maksymilianiwka, a po jednej w Bachmucie i Swiatohirsku.

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji, zginęło 913 mieszkańców Donbasu, a 2294 zostało rannych. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych miastach Mariupol i Wołnowacha.





