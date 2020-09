27-letnia Kelly z USA to nie jest poszukiwana od 1994 roku Monika Bielawska z Legnicy. Wykluczyły to wyniki badań DNA. "Jesteśmy tą wiadomością zdruzgotani. Wiedzieliśmy, że gdyby okazało się, że kobieta faktycznie jest Moniką, to byłby to cud. Ale jednak wierzyliśmy i mieliśmy nadzieję" - przekazali wolontariusze z organizacji Zaginieni Cała Polska.

