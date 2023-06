Spacer po ogrodzie botanicznym i lody w kawiarni? Wyjście do ulubionej restauracji na pierogi z jagodami? Czy zwyczajne posiedzenie na ławce w parku? Tak często wygląda wymarzony przez seniora jeden dzień wakacji. Wymarzony… i nieosiągalny dla osób starszych i samotnych, które nie wychodzą z domu.

Rusza akcja Wakacje jednego dnia Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Wolontariusze, którzy na co dzień opiekują się seniorami, razem z nimi zaplanują jeden dzień wymarzonych wakacji. Każdy może ten projekt wesprzeć finansowo.

Osoby starsze często są dla społeczeństwa niewidzialne - mówi naszej reporterce Małgorzata Karpińska ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Głównie przebywają w swoich domach, przestają wychodzić samodzielnie na spacery, na zakupy, więc po prostu przestajemy o nich myśleć. Możemy tutaj przywołać sytuację obostrzeń związanych z pandemią, kiedy nagle zostaliśmy zamknięci w domach. Możemy sobie wyobrazić, że tak wygląda codzienność tych osób. Dla nas ona się skończyła, a samotni seniorzy dalej w tej swojej izolacji funkcjonują. Dlatego właśnie organizujemy dla tych osób wakacje jednego dnia - dodaje.

Akcję, która pozwala na wyjście z domu, organizują wolontariusze stowarzyszenia. To osoby, które dobrze znają seniorów, bo opiekują się nimi przez cały rok.

To wyjście dwójki przyjaciół, którzy mogą spędzić ze sobą więcej czasu, niż na zwykłym spotkaniu - opowiada nam Małgorzata Karpińska ze stowarzyszenia - Mają czas na długą rozmowę, wspólną aktywność, być może też na wspomnienia seniora związane z miejscem, w które się wybrali. Wolontariusze znają też stan zdrowia seniora, więc mogą do niego dopasować aktywność. W trakcie takiej wycieczki idą też na wspólny obiad czy deser. Stowarzyszenie zapewnia bilety wstępu, do ogrodu botanicznego czy muzeum i oczywiście transport. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie darczyńców.

Marzenia seniorów mogą się wydawać bardzo skromne. Stowarzyszenie działa w dwunastu polskich miastach i jak mówi nam Małgorzata Karpińska, każdy region ma swoje perełki.

W okolicach Warszawy, seniorzy bardzo lubią jeździć do Konstancina, spędzać czas wokół tężni, spacerować po parku zdrojowym i zjeść obiad w eleganckiej restauracji - słyszymy - W okolicach Poznania często wybierany jest Kórnik, zamek i ogród. A jedna z naszych seniorek wybrała się z wolontariuszką na pole lawendy. I opowiadała, jak niezwykłe było to przeżycie, wizualne i zapachowe!

Dla starszych osób bardzo ważne są zdjęcia z takiego wyjazdu, dzięki którym łatwiej przywołać wspomnienia. Bo jeden dzień wakacji pozwala łatwiej przetrwać późniejsze długie, jesienne wieczory.

Według danych GUS z 2021 roku w Polsce jest ponad milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy osób w wieku powyżej 80 lat. Z badań Stowarzyszenia mali bracia Ubogich wynika, że co czwarta osoba starsza w tym wieku zmaga się z osamotnieniem, a ponad 12 proc. z nich w ogóle nie wychodzi z domu. Schorowani, samotni, tęsknią za jednym dniem z dala od czterech ścian. To dla nich rusza akcja Wakacje jednego dnia, w której każdy może ufundować seniorom jeden dzień bliskich podróży.

W te wakacje ponad połowa Polaków zamierza wyjechać na urlop (CBOS, 2023). Tymczasem samotni seniorzy często nie są w stanie nawet wyjść za próg własnego mieszkania.

Według badania CBOS z 2023 roku, ponad połowa dorosłych Polaków zamierza w tym roku wyjechać z domu w celach wypoczynkowych lub turystycznych, przy czym 54 proc. planuje odpoczywać wyłącznie na terenie kraju, a 42 proc. za granicą.

Tymczasem w blokach i kamienicach mieszkają samotni seniorzy, dla których spełnieniem marzeń są bliskie destynacje. Te osoby mają mniej czasu, żeby czekać na realizację tych marzeń.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja, która powstała we Francji w 1946 r. W Polsce działa od 2002 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Powstała, by być głosem osób niesłyszalnych, niewidzialnych i niezauważanych na co dzień, czyli osób starszych i samotnych.