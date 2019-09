Po wakacyjnej przerwie na antenę Radia RMF Classic wraca cykl "Piosenka z prawdziwego zdarzenia". W każdą środę w porannym "Śniadaniu Mistrzów" tuż po godzinie 9-tej, Artur Andrus wraz z prowadzącym program przegląda informacje z Polski i świata podawane w serwisach radiowych w poszukiwaniu inspiracji do napisania tekstu piosenki.

"Ekipa" Piosenki z prawdziwego zdarzenia

Pretekstem może być informacja o ciekawym wydarzeniu lub fragment wywiadu. Może nim też być cytat z prasy. Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus natychmiast przystępuje do pracy nad piosenką - przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania muzyki. Zaprasza też jednego ze znanych artystów do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". W czwartek rano utwór jest gotowy do emisji. Jego premiera na antenie ma miejsce w porannym programie tuż po godzinie 9-tej.



Powakacyjny cykl Piosenki z prawdziwego zdarzenia otwiera Joanna Kołaczkowska z utworem "Historia trochę zmyślona" z tekstem... oczywiście Artura Andrusa.



Joanna Kołaczkowska w piosence „Historia trochę zmyślona" z tekstem Artura Andrusa

Polskę rozgrzewają zacięte dyskusje, niemal każdy temat staje się kontrowersyjny. Jak się okazuje do kłótni może też skłaniać lokalizacja ławki. Świadomi tego urzędnicy wielką wagę przykładają do tego, gdzie postawią każdą ze 150 ławek, które pojawią się w Warszawie jeszcze przed zimą. Czy to może być tematem piosenki? Sprawdź!

"Historia trochę zmyślona"

wyk. Joanna Kołaczkowska

sł. Artur Andrus

muz. Łukasz Borowiecki

Marcin Cichocki - pianino

Łukasz Borowiecki - melodyka



Realizacja audio-video - Michał Dukaczewski