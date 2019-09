Czym tak naprawdę smakuje i pachnie Małopolska? Aby zasmakować regionalnych przysmaków nie trzeba przemierzać regionu wzdłuż i wszerz, wystarczy odwiedzić teren między Nowohuckim Centrum Kultury i os. Centrum E w Krakowie.

15 września Festiwal Smaku zawita do Krakowa / Tomasz Waszczuk / PAP

W niedzielę, 15 września odbędzie się tam Małopolski Festiwal Smaku organizowany przez Województwo Małopolskie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Na polu smakuje lepiej!".



Na uczestników wydarzenia czekać będą wyśmienite tradycyjne potrawy, kulinarne wariacje na temat lokalnych produktów oraz bogactwo wysokiej jakości wyrobów małopolskich producentów.



Do rozsmakowania się w nowoczesnych i zaskakujących w swym połączeniu potrawach, ale także tych przygotowywanych tradycyjnymi metodami, które przywołują smaki dzieciństwa i kojarzone są z kuchnią domową zaprosi mistrz kuchni i ambasador wydarzenia - Andrzej Polan.

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

Już od godziny 11.00 na uczestników festiwalu będzie czekać wiele atrakcji. Miłośnicy regionalnych smaków będą mogli kupić pyszne miody, świeże wędliny, chrupiące pieczywo, świeżo tłoczone soki i wiele innych małopolskich specjałów. Przewidziano także wiele niespodzianek dla najmłodszych. Będzie malowanie twarzy, wspólne robienie wianków ze świeżych kwiatów, zdjęcia z gifbudki, a także konkursy z nagrodami, a na zakończenie występ Kamila Bednarka i wielki tort z okazji 70-lecia Nowej Huty.



Warto dodać, że na festiwalu będzie obecna Lotna Czytelnia, czyli rower Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z ciekawymi książkami, które będzie można wypożyczyć na miejscu. Zasady akcji są proste i niezmienne: nie potrzeba karty bibliotecznej, nie ma terminu zwrotu... wystarczy wziąć książkę z Lotnej Czytelni i czytać, a po przeczytaniu oddać do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1) lub do roweru (jeśli akurat go zobaczysz).



Autor: Biuro Prasowe UMWM