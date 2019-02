W czwartek znów było głośno o Stowarzyszeniu Wiosna - pracownicy żądają wyjaśnień i spotkania z członkami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Nie mogą zrozumieć, dlaczego z funkcji prezesa odwołano Joannę Sadzik. Jedną z informacji dnia była też kolizja z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa w Wesołej pod Warszawą. Pisaliśmy także o makabrycznym znalezisku w Libiążu. Ogromne ilości mięsa znaleziono na nieużytkach rolnych. Co jeszcze się działo? Oto nasze podsumowanie dnia.

Bunt pracowników Wiosny. Żądają spotkania z Walnym Zgromadzeniem

Pracownicy walczą, by na stanowisko prezesa przywrócono Joannę Sadzik. Uważają też, że powołanie ks. Grzegorza Babiarza na to stanowisko jest co najmniej niefortunne.

Bunt pracowników Wiosny. Żądają spotkania z Walnym Zgromadzeniem Pracownicy Stowarzyszenia Wiosna żądają wyjaśnień i spotkania z członkami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Teraz to jedyny organ mogący podejmować decyzje po ostatniej dymisji członków zarządu. czytaj więcej

Czy Francja stanie po stronie Polski ws. Nord Stream 2? Jutro kluczowe głosowanie

W sprawie zablokowania Nord Stream 2 wszystko teraz zależy od Francji. Francja stała się języczkiem u wagi jutrzejszego kluczowego głosowania w tej sprawie.

Celem nowelizacji dyrektywy gazowej jest zastosowanie zasad trzeciego pakietu energetycznego do wszystkich rurociągów łączących Europę z krajami trzecimi. Zmieniona dyrektywa miałaby zastosowanie do projektu Nord Stream 2 - powiedziała rzeczniczka francuskiego MSZ Agnes von der Muehll.

Francja zamierza poprzeć przyjęcie takiej dyrektywy. Kontynuujemy współpracę z naszymi partnerami, w szczególności z Niemcami, w sprawie możliwych zmian w tekście - dodała.

Francja mogłaby stanąć u boku Polski i poprzeć nowelizację dyrektywy gazowej, która utrudni inwestycję Gazpromu czyniąc ją mniej opłacalną. Wypowiedź rzeczniczki wskazuje jednak, że toczą się w tej sprawie jeszcze negocjacje na najwyższym, politycznym szczeblu.

Kolizja z udziałem limuzyny Służby Ochrony Państwa pod Warszawą

Kolizja z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa w Wesołej pod Warszawą. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Ze ustaleń wynika, że samochód osobowy uderzył w auto SOP-u jadące na czele kolumny. Według pierwszych informacji kolumna poruszała się na sygnale.

Kolumna nie przewoziła osoby ochranianej.

Dwoje poszkodowanych trafiło do szpitala. To kilkuletnie dzieci, które jechały toyotą, z którą zderzyła się limuzyna SOP-u.

Rzecznik prezydenta nie wie, gdzie jest Andrzej Duda

Rzecznik nie wie, gdzie jest Andrzej Duda Karolina Bereza, RMF FM

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski pytał swojego gościa, czy prezydent przebywa obecnie na nartach. "Być może pan prezydent wypoczywa. Trudno mi powiedzieć. Z całą pewnością jest tak, że prezydent potrzebuje też czasem chwili wypoczynku" - stwierdził Błażej Spychalski.

WIĘCEJ O ZAMIESZANIU Z KALENDARZEM PREZYDENTA PRZECZYTASZ TUTAJ



Paweł Dunaj z bazy pod K2 dla RMF FM: Byle jak najwyżej!

"Wszystko zweryfikuje pogoda, ale plan jest taki - byle jak najwyżej i jak najwięcej zdziałać" - mówi specjalnie dla RMF FM z bazy pod K2 Paweł Dunaj. Białostoczanin to ostatni z trzech Polaków, którzy pozostali pod tym niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem i bierze udział w międzynarodowej wyprawie Baska Alexa Txikona. Dotąd członkowie jego zespołu osiągnęli wysokość 6700 metrów. W piątek, po kilku dniach przerwy, himalaiści znów wyruszą w górę. "Mamy trzy pełne dni, żeby podziałać" - mówi Dunaj w łączeniu z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem.

Spychalski o braku spotkania prezydenta z rolnikami: Powodem napięty kalendarz

Powodem braku spotkania z rolnikami napięty kalendarz Karolina Bereza, RMF FM

Napięty kalendarz był powodem, dla którego prezydent Andrzej Duda nie spotkał się z protestującymi wczoraj rolnikami - poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM Błażej Spychalski. "Proszę pamiętać, że informacja o tym, że protestujący będą chcieli się spotkać z panem prezydentem, pojawiła się - zdaje się - dzień czy dwa dni wcześniej" - mówił rzecznik prezydenta.



CAŁĄ ROZMOWĘ MARCINA ZABORSKIEGO Z BŁAŻEJEM SPYCHALSKIM PRZECZYTACIE TUTAJ

Główny Lekarz Weterynarii przedstawi w KE sprawę polskiego mięsa

To Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przedstawi w poniedziałek w Brukseli sytuację nielegalnego uboju mięsa w Polsce. Potwierdziła RMF FM rzeczniczka KE Anca Paduraru, zaznaczając, że Polska pozytywnie odpowiedziała na prośbę Komisji o przedstawienie sytuacji.

Główny Lekarz Weterynarii przedstawi w KE sprawę polskiego mięsa To Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przedstawi w poniedziałek w Brukseli sytuację nielegalnego uboju mięsa w Polsce. Potwierdziła RMF FM rzeczniczka KE Anca Paduraru, zaznaczając, że Polska pozytywnie odpowiedziała na prośbę Komisji o przedstawienie sytuacji. czytaj więcej

Waszczykowski: Iran od 40 lat nie chce rozmawiać z "dużym szatanem" i "małym szatanem"

Iran nie chce rozmawiać od 40 lat ani z "dużym szatanem", ani z "małym szatanem", czyli ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Nie chce, bo antyamerykanizm, antywesternizm jest całą koncepcją doktryny polityczno-prawnej Iranu - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Powiedział, że na konferencji bliskowschodniej sprawa Iranu będzie tylko jednym z omawianych tematów. "Oprócz Iranu są liczne problemy humanitarne. I w wyniku wojen domowych, na przykład w Syrii, czy wojen spowodowanych przez Daesz, miliony ludzi ucierpiały, infrastruktura ucierpiała. I to też będzie jeden z punktów dyskusji" - powiedział gość Tomasza Skorego.

Waszczykowski był także pytany o sprawę "taśm Kaczyńskiego". "Wydaje mnie się, że to sprawa sztucznie wytworzona przez jedną z gazet, ciągnięta przez kilka mediów. Ja tam nie dopatruje się żadnego naruszenia prawa. To nie jest afera taśm tego, czy innego polityka, to intryga wywołana jedno medium, przeciągnięta przez kilka innych mediów, aby wykorzystać te kwestie w sposób niezrozumiały, mętny, wobec tego czy innego polityka" - powiedział.

Makabryczne znalezisko w Libiążu. Ogromne ilości mięsa na polu

Ogromne ilości mięsa znaleziono na nieużytkach rolnych w okolicach Libiąża niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. Policję poinformował jeden z mieszkańców. Zdjęcia mięsa wyrzuconego w okolicach Libiąża opublikował Przelom.pl - Portal Ziemi Chrzanowskiej.

Makabryczne znalezisko w Libiążu. Ogromne ilości mięsa na polu Ogromne ilości mięsa znaleziono na nieużytkach rolnych w okolicach Libiąża niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. Policję poinformował jeden z mieszkańców. Zdjęcia mięsa wyrzuconego w okolicach Libiąża opublikował Przelom.pl - Portal Ziemi Chrzanowskiej. czytaj więcej

Kobieta oblana kwasem w windzie. Przełom w śledztwie

Przełom w śledztwie dotyczącym oblania kwasem 75-letniej kobiety w windzie w jednym z bloków na warszawskiej Pradze. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymano trzy osoby.

Kobieta oblana kwasem w windzie. Przełom w śledztwie Przełom w śledztwie dotyczącym oblania kwasem 75-letniej kobiety w windzie w jednym z bloków na warszawskiej Pradze. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymano trzy osoby. czytaj więcej

W Warszawie zostanie wprowadzony stopień alarmowy ALFA

Stopień alarmowy ALFA zostanie wprowadzony na terenie Warszawy w związku z przyszłotygodniowym szczytem bliskowschodnim. Będzie obowiązywał od poniedziałku do piątku. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, taką decyzję podjął premier.

Szczyt bliskowschodni: W Warszawie zostanie wprowadzony stopień alarmowy ALFA Stopień alarmowy ALFA zostanie wprowadzony na terenie Warszawy w związku z przyszłotygodniowym szczytem bliskowschodnim. Będzie obowiązywał od poniedziałku do piątku. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, taką decyzję podjął premier. czytaj więcej

Autobus spadł ze skarpy: Akt oskarżenia przeciwko ukraińskiemu kierowcy

Do sądu w Przemyślu trafił akt oskarżenia przeciwko ukraińskiemu kierowcy, który w sierpniu doprowadził do tragicznego wypadku w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu. Autobus spadł ze skarpy i kilkukrotnie koziołkował. Zginęły trzy osoby, a 50 było rannych - w tym kilka poważnie. Prokuratura zarzuca 42-letniemu Mykole Ł. umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa i spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.



Autobus spadł ze skarpy: Akt oskarżenia przeciwko ukraińskiemu kierowcy Do sądu w Przemyślu trafił akt oskarżenia przeciwko ukraińskiemu kierowcy, który w sierpniu doprowadził do tragicznego wypadku w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu. Autobus spadł ze skarpy i kilkukrotnie koziołkował. Zginęły trzy osoby, a 50 było rannych - w tym kilka poważnie. Prokuratura zarzuca... czytaj więcej

Areszt dla kierowcy, który spowodował po pijanemu śmiertelny wypadek w Orzechówku

Na trzy miesiące został tymczasowo aresztowany 38-latek podejrzany o spowodowanie po pijanemu śmiertelnego wypadku na krajowej "14" w Łódzkiem. Do tragedii doszło w poniedziałek w miejscowości Orzechówek koło Strykowa.

Areszt dla kierowcy, który spowodował po pijanemu śmiertelny wypadek w Orzechówku Na trzy miesiące został tymczasowo aresztowany 38-latek podejrzany o spowodowanie po pijanemu śmiertelnego wypadku na krajowej "14" w Łódzkiem. Do tragedii doszło w poniedziałek w miejscowości Orzechówek koło Strykowa. czytaj więcej

Milionowe straty polskich hodowli koni arabskich

Słynne polskie stadniny koni arabskich na potężnym minusie. Jak wynika z ustaleń RMF FM, hodowle w Janowie Podlaskim i Michałowie kończą rok 2018 z milionowymi stratami na kontach. Powody - susza i słabe wyniki aukcji Pride of Poland.

Milionowe straty polskich hodowli koni arabskich Słynne polskie stadniny koni arabskich na potężnym minusie. Jak wynika z ustaleń RMF FM, hodowle w Janowie Podlaskim i Michałowie kończą rok 2018 z milionowymi stratami na kontach. Powody – susza i słabe wyniki aukcji Pride of Poland. czytaj więcej

UOKiK: Ponad 2 mln zł kary dla PDM i zarzuty dla GetBacku

UOKiK nałożył na Polski Dom Maklerski ponad 2 mln zł kary za stosowanie klauzuli niedozwolonej w związku ze sprzedażą obligacji GetBacku. Co więcej, uznał proces sprzedaży obligacji GetbBacku za pośrednictwem między innymi Idea Banku za wadliwy.