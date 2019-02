W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy marihuana zostanie w Polsce zalegalizowana jako używka. "Mam nadzieję, że nie będzie, bo przykłady krajów, gdzie została zalegalizowana, wyraźnie pokazują, że problem z uzależnieniami rośnie" - stwierdził Łukasz Szumowski.

Szumowski: Paliłem marihuanę raz, skończyło się fatalnie. Zbyt mocno reaguję na szczęście Karolina Bereza, RMF FM

"Dane medyczne pokazują niestety, że marihuana jest używką, która po pierwsze prowadzi do uzależnień, a po drugie zwiększa użycie pozostałych narkotyków. I to są raporty rządów, a nie NGO-sów przeciwnych" - tłumaczył. W rozmowie przyznał, że "raz w życiu spróbował" marihuany. "Fatalnie to się skończyło. Nigdy więcej. Nie nadaję się do takich rzeczy. Chyba zbyt mocno reaguję na szczęście" - mówił.