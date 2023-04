Ważąca 5 ton sonda ma dotrzeć do układu Jowisza, w którym zbada trzy jego lodowe księżyce: Ganimedesa, Europę i Kallisto. Są to tzw. lodowe księżyce i przypuszcza się, że pod warstwami lodu mogą znajdować się oceany płynnej wody, z warunkami zbliżonymi do ziemskich.

Okazało się, że Ganimedes to księżyc bardzo różniący się np. od naszego ziemskiego. U nas mamy skały, a tam lodową skorupę. I tu ciekawostka, pod lodową skorupą najprawdopodobniej jest bardzo dużo wody, słonej wody. Tu od razu płynie nasza wyobraźnia. Przecież życie narodziło się tutaj, na naszej Ziemi, właśnie w oceanie, jakieś 4,5 miliarda lat temu. Ganimedes to też bardzo stare ciało kosmiczne. Tam było bardzo dużo czasu, by także wyewoluowało życie - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim astronom Jerzy Rafalski.

Wedle planów ESA sonda JUICE ma dotrzeć na Jowisza w 2031 r. Urządzenie będzie też badać samą planetę i jej otoczenie. Wśród celów misji wymieniono badania atmosfery, środowiska magnetycznego, wulkanicznego księżyca Io, pyłowych pierścieni i mniejszych księżyców.

Na rakiecie znalazł się rysunek dziewczynki z Ukrainy Jaryny Zakałużnej, która wygrała w 2021 r. konkurs plastyczny. Rysunek przedstawia Jowisza, jego lodowe księżyce i Ziemię oraz samą sondę JUICE w przestrzeni kosmicznej.



Szacowany budżet całego przedsięwzięcia to ok. 1,6 mld euro.