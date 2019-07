Słynna papuga kakadu żółtoczuba Snowball, która skradła serce internautów 10 lat temu tańcząc do muzyki grupy Backstreet Boys, potrafi znacznie więcej, niż do tej pory się wydawało. Mimo braku tanecznej edukacji, potrafi wymyślać nowe ruchy i układy choreograficzne. Piszą o tym na łamach czasopisma "Current Biology" naukowcy z Tufts University i Harvard University. Okazuje się, że w odpowiedzi na brzmienie muzyki ptak nie tylko podskakuje do rytmu, ale spontanicznie wykonuje nowe gesty, nie ograniczające się do podnoszenia nogi i potrząsania głową.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Odkrycie nie jest tylko przyczynkiem do zabawnych filmików z tańczącą papugą, a dokładnie samcem papugi, bo Snowball to ptak rodzaju męskiego. Pokazuje ono, że taniec, do tej pory zarezerwowany dla człowieka, nie musi być czysto ludzką specjalnością. Może być wynikiem zdolności, dostępnych także mózgowi zwierzęcia.

To, co nas najbardziej zainteresowało, to niezwykła różnorodność tanecznych ruchów, które papuga wykonuje w odpowiedzi na brzmienie muzyki - mówi Aniruddh Patel, podkreślając, że mimo braku treningu, ptak znacznie rozwija swój repertuar. We wcześniejszej pracy na łamach "Current Biology" Patel dowiódł, że Snowball potrafi poruszać się do rytmu. Już samo to zaskakiwało, bo nie potrafią tego nawet najbliższe nam saki naczelne, szybko jednak okazało się, że papuga potrafi znacznie więcej.

To właścicielka ptaka i współautorka najnowszej pracy, Irena Schulz zwróciła uwagę, że Snowball wciąż się tanecznie rozwija. To sprawiło, że badacze postanowili sprawdzić, na ile jego ruchy w odpowiedzi na brzmienie muzyki mogą przypominać nasze własne. Naukowcy filmowali ptaka, który poruszał się w reakcji na dwa klasyczne przeboje z lat 80.: "Another One Bites the Dust" i "Girls Just Want to Have Fun". Każdy z utworów grano mu trzy razy.

Analiza ruchów papugi pokazała, że ptak wykorzystuje w tańcu aż 14 różnych kombinacji ruchów, kroczków i ruchów głową w połączeniu z podniesieniem jednej nogi lub bez. Ptak tańczył nie w sposób ciągły, raczej w postaci kilkusekundowych fragmentów. Właścicielka zastrzega się, że w żaden sposób nie uczyła papugi tych ruchów, czasem tylko głosem zachęcała ją do występu.