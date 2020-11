Rozwód ma poważne negatywne skutki dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Im poważniejszy konflikt towarzyszy rozwodowi, tym poważniejsze są jego negatywne, psychiczne skutki. Piszą o tym na łamach czasopisma "Frontiers in Psychology" naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. O ile same wnioski nie wydają się przełomowe, zaskakuje fakt, że... odbiegają one od wyników dotychczasowych badań. Co je różni? Przyglądano się skutkom coraz bardziej popularnych w Danii rozwodów natychmiastowych.

