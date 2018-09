Australijscy naukowcy proponują nowy sposób ochrony przed nadmiarem słońca. To specjalne opaski, które będą mogły pokazywać nam, że pora schronić się w cieniu. Badacze z RMIT University w Melbourne stworzyli specjalny tusz, który zmienia barwę pod wpływem różnych zakresów promieniowania ultrafioletowego. Pozwala na bieżąco monitorować ilość przyjętego przez skórę promieniowania, oceniać, do którego momentu możemy bezpiecznie wystawiać się na słońce i gromadzić witaminę D, a kiedy powinniśmy już przestać. Pisze o tym czasopismo "Nature Communications".

Opaski można dopasować do różnych karnacji skóry / RMIT University / Materiały prasowe

Promieniowanie słoneczne wywołuje w naszej skórze reakcje, w wyniku których powstaje niezbędna nam witamina D. Nadmiar słońca jest jednak niebezpieczny, zwiększa ryzyko poparzeń słonecznych i zmian skórnych, które mogą prowadzić do przedwczesnego starzenia się czy choroby nowotworowej. Precyzyjna ocena, jak długo możemy na słońcu przebywać, a kiedy zacząć się już przed nim chronić, może być teraz łatwiejsza dzięki wynalazkowi badaczy pod kierunkiem prof. Vipula Bansala z RMIT University w Melbourne.

Ich metoda jest bardzo tania, dzięki niej można będzie na przykład nosić opaski albo naklejki na ubraniu. Autorzy zapewniają, że czujniki będzie można dopasować nawet do konkretnej karnacji skóry tak, by wskazania były jak najbardziej precyzyjne. Możemy nadrukować nasz tusz praktycznie na każdą powierzchnię, choćby papier. Nasza technologia umożliwia przygotowanie czujników precyzyjnie dobranych do potrzeb konkretnej osoby - mówi prof. Bansal. Metoda jest też bezpieczna dla dzieci, może pomóc zwiększyć ich świadomość na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na słońcu.

Opaski czy naklejki pozwolą monitorować dawkę promieniowania na bieżąco w ciągu dnia. Autorzy przygotowali je w sześciu wariantach, dopasowanych do rożnych karnacji skóry. Wiadomo, że osoby o najjaśniejszej skórze (Typ I) tolerują pięciokrotnie niższą dawkę promieniowania, niż osoby o skórze najciemniejszej (Typ VI). Te drugie z kolei potrzebują więcej czasu na słońcu, by ich organizm wytworzył potrzebną dawkę witaminy D. Odpowiedni dobór czujników pozwoli łatwo ocenić, kiedy trzeba schronić się w cieniu. Australijczycy będą mieli okazję testowania wynalazku w trakcie zbliżającego się lata - może do nas trafi już na kolejne wakacje.