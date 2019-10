Jedynacy wcale nie są tak samolubni i egocentryczni, jak nam się często wydaje - twierdzą na podstawie wyników najnowszych badań niemieccy psycholodzy. Ich doniesienia publikuje w najnowszym numerze czasopismo "Social Psychological and Personality Science". Co ciekawe, badania wykazały, że stereotypowe przekonanie o tym, że jedynacy mają narcystyczne cechy osobowości, że myślą przede wszystkim o sobie i uważają się za najlepszych, podzielają także oni sami. Wyniki, które temu zaprzeczają, to dobra wiadomość dla nas wszystkich.

