Globalizacja wcale nie zmieniła tego, jak ważny jest język, którym się na co dzień posługujemy, w którym się wychowaliśmy - mówi RMF FM wybitny lingwista, gość Copernicus Festival w Krakowie, Daniel Everett. Jak podkreśla, każdy z nas ma język, którego nauczył się od rodziców. To w tym języku czujemy, żalimy się, myślimy. Nasze ojczyste języki w największym stopniu kształtują to, kim jesteśmy. Dziś wieczorem w ramach szóstej edycji festiwalu, poświęconej w tym roku właśnie językowi, Everett wygłasza wykład: "Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości".

REKLAMA