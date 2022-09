Grupa krwi A może mieć związek z podwyższonym ryzykiem wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu – wynika z badań opublikowanych w piśmie „Neurology”.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Naukowcy z University of Maryland School of Medicine przeprowadzili metaanalizę 48 dotychczasowych badań dotyczących udarów niedokrwiennych mózgu u osób przed 60. rokiem życia. Łącznie dane pochodziły od 17 tys. pacjentów po udarze oraz 600 tys. zdrowych osób, u których nie wystąpił epizod sercowo-naczyniowy.



Do wczesnego udaru (przed 60. rokiem życia) najczęściej dochodziło u osób z grupą krwi A (o 16 proc. większe ryzyko niż w przypadku innych grup krwi), a najrzadziej u osób z grupą krwi 0 (o 12 proc. mniejsze ryzyko niż w przypadku innych grup krwi).



Liczba osób, u których wcześnie występuje udar wciąż rośnie. Wczesny udar wiąże się także z większym ryzykiem zgonu lub latami niepełnosprawności. Mimo to, wciąż dysponujemy niewielką liczbą badań dotyczących potencjalnych czynników ryzyka - mówi dr Steven J. Kittner, autor analizy.



Naukowcy podkreślają, że zaobserwowany wzrost ryzyka u osób z grupą krwi A jest wciąż niewielki i nie powinien być powodem do obaw.



Nie wiemy, dlaczego grupa krwi A ma związek z większym prawdopodobieństwem udaru, jednak może wynikać to z większej tendencji do tworzenia się zakrzepów. Wcześniejsze badania wskazywały, że osoby z grupą krwi A mają nieco większe ryzyko zakrzepicy - komentuje dr Kittner.