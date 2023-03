Grupa amerykańskich archeologów z uniwersytetu w Nowym Jorku dokonała dwóch odkryć na terenie świątyni faraona Ramzesa II. Naukowcy znaleźli antyczną budowlę oraz ponad 2000 zmumifikowanych głów baranów.

Zmumifikowana głowa barana / foto: Egyptian Minister of Tourism and Antiquities / PAP/EPA

Znaleziska tego amerykańscy archeolodzy dokonali w nowo odkrytym pomieszczeniu w północnej części świątyni, położonej na terenie antycznego miasta Abydos, pochodzącej sprzed 4300 lat.

To ponad 2000 zmumifikowanych głów baranów, a także głowy kóz, psów, krów, jeleni i strusi.

Ramzes II, zwany Ramzesem Wielkim, był jednym z najwybitniejszych władców starożytnego Egiptu. Panował od 1279 r. p.n.e. do 1213 r. p.n.e.. Okres ten nazywany jest okresem Nowego Państwa. To on podpisał pierwszy udokumentowany w historii traktat pokojowy.

Niektórzy kojarzą Ramzesa II z postacią opisaną w biblijnej Księdze Wyjścia, która opowiada o ucieczce Izraelitów z Egiptu pod przywództwem Mojżesza.

2000 zmumifikowanych głów baranów / foto: Egyptian Minister of Tourism and Antiquities / PAP/EPA

Czaszki zwierząt zostały złożone w świątyni, prawdopodobnie jako ofiary, 1000 lat po śmierci króla, co sugeruje, że Ramzes II był czczony przez wiele stuleci po swoim panowaniu.

W antycznym Egipcie barany były symbolem siły i płodności.

Oprócz zwierząt w świątyni odkryto ogromną strukturę pałacową z czasów szóstej dynastii, w niej kilka posągów, papirusów, szczątków starożytnych drzew, skórzanych szat i butów.