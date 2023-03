Ponad 34 proc. Polaków zamierza wydać na nadchodzące święta wielkanocne pomiędzy 300 a 500 zł - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 80 proc. badanych planuje sfinansować święta z bieżących dochodów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ceny w sklepach, zwłaszcza spożywczych, wciąż nie zachęcają do zakupów. Tymczasem Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Co na to Polacy?

Ile Polacy będą w stanie wydać na zbliżające się święta?

34,2 proc. uczestników sondażu United Surveys planuje świątecznie wydatki rzędu 300 do 500 zł. 23 proc. ankietowanych zamierza przeznaczyć na ten cel do 300 zł.

18,5 proc. badanych spodziewa się wydać na święta pomiędzy 500 a 800 zł. 7,5 proc. wyda na Wielkanoc od 800 do tysiąca zł, a 6,4 proc. - powyżej tysiąca złotych.

4,2 proc. ankietowanych twierdzi, że nie będzie w tym roku obchodziło świąt, a 6,2 proc. na pytanie o wydatki odpowiada "nie wiem".

/ Grafika RMF FM

Z jakich środków Polacy sfinansują święta?

80,4 proc. uczestników sondażu planuje sfinansować święta wyłącznie z bieżących dochodów.

12,9 proc. ankietowanych przeznaczy na święta swoje oszczędności.

Zaledwie 1,9 proc. bierze pod uwagę pożyczkę od rodziny czy znajomych.

/ Grafika RMF FM