Złote Globy zostaną rozdane 6 stycznia w Beverly Hills w 25 kategoriach. A do polskich kin wejdą "Vice", film z sześcioma nominacjami do nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej oraz "Underdog" o zawodnikach MMA. Tak zapowiada się nowy tydzień w kulturze.

To już 76. edycja Złotych Globów / MIKE NELSON / PAP/EPA

Złote globy w nocy z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli 6 stycznia na poniedziałek 7 stycznia naszego czasu poznamy laureatów w 25 kategoriach - 14 filmowych oraz 11 telewizyjnych. Wiemy kto będzie wręczał statuetki - to m.in Lady Gaga, Nicole Kidman, Richard Gere, Emma Stone, Harrison Ford, Gary Oldman czy Julianne Moore. Czerwony dywan już sprawdzony, rozwinął się bez problemów"

Gospodarzami 76. gali rozdania Złotych Globów kanadyjska aktorka Sandra Oh i amerykański komik Andy Samberg. Oh i Samberg po raz pierwszy wystąpią w rolach prowadzących uroczystość rozdania nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Jeff Bridges otrzyma w tym roku nagrodę im. Cecila B. DeMille'a, to wyróżnienie jest honorowym Złotym Globem za całokształt twórczości. Bridges jest m.in laureatem Oscara i Złotego Globu za główną rolę gwiazdy muzyki country w filmie "Szalone serce".

"Vice" z gwiazdami w obsadzie

Wideo youtube

"Vice" z sześcioma nominacjami do Złotych Globów historia kariery Dicka Cheneya, wiceprezydenta za czasów George’a W. Busha, w kinach pojawi się 11 stycznia. U boku grającego główną rolę Christiana Bale'a zobaczymy Amy Adams, która wciela się w żonę Dicka i kluczową w jego życiu postać. "Vice" to wielka aktorska metamorfoza Christiana Bale' oraz fantastyczna role Sama Rockwella jako George'a W. Busha. Film to historia człowieka, który konsekwentnie przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy. Wiceprezydent USA za prezydentury George’a W. Busha był jednym z najpotężniejszych ludzi tamtego czasu i zmieniał swój kraj i świat tak skutecznie, że efekty jego działalności obserwujemy do dzisiaj.

"Underdog" - Eryk Lubos kontra Mamed Chalidow

Wideo youtube

We wtorek 8 stycznia w Warszawie odbędzie się uroczysta premiera filmu "Underdog". Na gali pojawią się m.in Eryk Lubos, Mamed Chalidow, Aleksandra Popławska, Emma Giegżno, Janusz Chabior, Krzysztof Kiersznowski, Jarosław Boberek, Tomasz Włosok i Michał Mikołajczak oraz reżyser Maciej Kawulski. "Underdog" to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami - historia upadku i powrotu na szczyt zawodnika MMA. Borys "Kosa" Kosiński (Eryk Lubos) jest u szczytu formy. W walce życia ze swoim największym rywalem Denim Takaevem (Mamed Chalidow) popełnia błąd, który przekreśla jego karierę. Traci wszystko. To wydarzenie rozpoczyna serię upadków i wzlotów, a przede wszystkim zmusza go do tytanicznego wysiłku w walce o szacunek i miłość. W kinach od 11 stycznia.