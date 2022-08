Zaatakowany w piątek w Chautauqua przez nożownika pisarz Salman Rushdie leży po wielogodzinnej operacji w szpitalu pod respiratorem. Istnieje obawa, że może stracić oko.

Salman Rushdie / HERBERT P. OCZERET / PAP/APA

Wiadomości nie są dobre. Salman prawdopodobnie straci jedno oko. Nerwy w jego ramieniu zostały przecięte, a wątroba została uszkodzona - powiadomił w piątek wieczorem jego agent Andrew Wylie. Jak dodał, pisarz jest podłączony do respiratora, który wspomaga pracę płuc i nie był w stanie mówić.

75-letni Rushdie, brytyjski pisarz urodzony w Indiach, który w ostatnich latach mieszkał w Nowym Jorku, miał wygłosić ok. godz. 11:00 rano wykład o wolności artystycznej w Chautauqua Institution, w stanie Nowy Jork.

Przed rozpoczęciem wykładu został zaatakowany przez mężczyznę, który został zidentyfikowany jako 24-letni Hadi Matar z Fairview w New Jersey. Napastnik został aresztowany. Zdaniem cytowanego przez CNN świadka incydentu, nie było na miejscu imprezy wykrywaczy metali, nie dokonywano również kontroli widzów.



Autora m.in. "Złotego domu Goldenów" przetransportowano helikopterem do szpitala. Operację przebył w północno-zachodniej części Pensylwanii.

Według majora Eugene J. Staniszewskiego z nowojorskiej policji stanowej, podejrzany wskoczył na scenę i pchnął pisarza co najmniej raz w szyję i co najmniej raz w brzuch.

Funkcjonariusz wyjaśnił, że władze starają się uzyskać nakaz przeszukania kilku przedmiotów znalezionych na miejscu zdarzenia, w tym plecaka i urządzeń elektronicznych. Według wstępnych ustaleń podejrzany był sam, ale władze badają "aby upewnić się, że tak było" - tłumaczył Staniszewski.

Rushdie brał udział w wykładzie zorganizowanym przez Chautauqua Institution.

W internecie pojawił się film przedstawiający sytuację tuż po ataku.

"New York Times" podał, że w Fairview w New Jersey sąsiedzi i przechodnie zebrali się wieczorem w pobliżu domu Matara. Policja zablokowała prowadzącą do niego ulicę. Jeden z funkcjonariuszy powiedział, że śledztwo prowadzi FBI. Nie ustalono jeszcze motywu napaści.



Salman Rushdie żyje i w szpitalu jest mu udzielana wszelka potrzebna pomoc - przekazała gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul na konferencji prasowej.

Hochul dodała, że policja, która zatrzymała zamaskowanego napastnika, jest w trakcie zbierania danych na jego temat - przekazał serwis BBC.

Lekarka Rita Landman, która była na miejscu zdarzenia i udzieliła Rushdiemu pierwszej pomocy, powiedziała dziennikowi "New York Times", że pisarz został dźgnięty kilka razy.

Rushdie kontrowersyjny w świecie islamu

Rushdie to pisarz pochodzenia indyjskiego. Jest laureatem Nagrody Bookera, którą otrzymał za książkę "Dzieci północy".

Jego najsłynniejszą książką było dzieło "Szatańskie wersety" wydane w 1988 roku. Książka podejmująca temat początków islamu spotkała się z wrogością w krajach muzułmańskich, zwłaszcza w Iranie.

Rushdie został wyklęty przez wyznawców tej religii, a jego książki były palone na stosach. Alatollah Chomeini obłożył go "fatwą", czyli nakazem zabicia pisarza dla każdego muzułmanina. Rushdie musiał się ukrywać i żyć pod stałą opieką policji.

Dodatkowo irańska fundacja religijna wyznaczyła nagrodę za zabicie pisarza w wysokości ponad 3 milionów dolarów.

