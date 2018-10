Urszula Dudziak - polska wokalistka jazzowa i kompozytorka, urodziła się 22 października 1943 w Straconce. Jazzem zainteresowała się jeszcze w szkole średniej.

Urszula Dudziak / Paweł Supernak / PAP

Profesjonalny debiut piosenkarki nastąpił w 1958 roku, gdy została solistką zespołu Krzysztofa Komedy. Potem współpracowała też z orkiestrą Edwarda Czernego, a od 1964 r. do końca lat 80. - z Michałem Urbaniakiem (jej były mąż).



Urszula Dudziak nagrała około 50 płyt. Pracowała z takimi artystami jak: Krzysztof Komeda, Michał Urbaniak, Adam Makowicz, Walk Away, Gil Evans, Archie Shepp, Lester Bowie, Bobby McFerrin, Grażyna Auguścik.

Urszula Dudziak i Marek Napiórkowski na zdjęciu z 1998 roku / CAF/Jacek Turczyk / PAP

Kilka dni temu do księgarń trafiła książka Urszuli Dudziak "Wyśpiewam Wam więcej". "To opowieść snuta w innym stylu i tempie, opowieść jak koronka, jak mówi o niej sama artystka. Z jej słów wyłania się portret silnej kobiety, znającej smak sukcesu, ale i porażki, z wielu nici-wątków powstaje wzór skomplikowany jak samo życie. Składa się nań kolejna porcja muzycznych wspomnień i zabawnych anegdot, refleksja nad codziennością i potężna dawka optymizmu. To właśnie optymizm (poza tenisem i jazzem, rzecz jasna) promuje autorka od pierwszej do ostatniej strony. I nie ma nic przeciwko temu, by tym razem powiedzieć nieco mniej o muzyce, a znacznie więcej o sobie" - czytamy w zapowiedzi książki przygotowanej przez Wydawnictwo Agora.

Bobby McFerrin i Urszula Dudziak / Piotr Wittman / PAP





"W powszechnej i zgodnej opinii należy Pani do grona najwybitniejszych wokalistek jazzowych. Pani bogata twórczość czerpie z korzeni tego gatunku, a jednocześnie od początku rozwija się w rytmie odkrywczych poszukiwań. Perfekcyjne wykonanie, piękno głosu, a nade wszystko siła Pani muzycznej wyobraźni wprowadzają odbiorców w te rejony sztuki, gdzie śpiew potrafi wyrazić szerokie spektrum emocji i całą gamę wrażeń" - napisał prezydent Andrzej Duda w życzeniach skierowanych do Urszuli Dudziak. "Pani utwory wciąż emanują energią i optymizmem, które kojarzymy nie tylko z Pani estradowym wizerunkiem, ale też z charakterystycznym dla Pani pogodnym stosunkiem do życia. Jestem przekonany, że kompozycje te przysparzać będą słuchaczom jeszcze wiele satysfakcji w przyszłości. Raz jeszcze z całego serca gratuluję Pani i życzę dobrego zdrowia oraz wszelkiej osobistej pomyślności" - dodał.





