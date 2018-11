Tylko w poniedziałek w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie można oglądać list Ignacego Jana Paderewskiego do jego przyszłej żony Heleny Górskiej. Artysta wyraża w nim wątpliwości dotyczące rozwoju jego kariery po koncercie w Paryżu w 1888 r., który przyniósł mu międzynarodową sławę.

Prezentujemy autograf listu Ignacego Jana Paderewskiego do Heleny Górskiej, który jest interesujący pod kilkoma względami. Został napisany w 1889 r. - niespełna rok po wielkim paryskim debiucie artysty, który przyniósł mu sławę jako pianiście, ale jednocześnie spowodował reorientacje jego kariery z kompozytorskiej na pianistyczną. Paderewski długo nie mógł się z tym pogodzić. Ten list mówi wiele o jego aspiracjach i ambicji twórczej - powiedziała Justyna Szombara z Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego, który działa przy Instytucie Muzykologii UJ.



Kompozytor pisał: "Wiem, czemu cierpię. We mnie boleje ambicja, nie ta pospolita, dla której świstek zadrukowanego papieru lub chwilowy objaw zadowolenia motłochu są dostatecznym pokarmem, lecz ta wielka, rozpaczliwa, co to by wszędzie stawiać chciała posągi a nie ma ani marmuru ni dłuta".

Paderewski listy pisze

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się 307 listów Ignacego Jana Paderewskiego. Kompozytor pisał je do swego ojca Jana, do swojej późniejszej żony Heleny Górskiej i jej męża skrzypka Władysława Górskiego. Listy przekazała do zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2001 r. córka sekretarza Paderewskiego Sylwina Strakacza - Anne Strakacz Appelton. Z uwagi na ich wartość źródłową listy zostały przez ówczesne władze Instytutu Muzykologii przekazane w wieczysty depozyt do przechowywania i udostępniania w Biblioteki Jagiellońskiej. Są przechowywane w skarbcu biblioteki.

Ignacy Jana Paderewski był jednym z ojców polskiej niepodległości. Dla miłośników muzyki był wspaniałym artystą, ale dla Polaków jest także tą osobą, która zabiegała przez wiele lat, by Polska odzyskała niepodległość. Kraków - choć nie często w nim bywał - zawdzięcza Paderewskiemu Pomnik Grunwaldzki oraz należący do UJ budynek Paderevianum - podkreślił dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk.



Dyrektor Instytutu Muzykologii UJ dr hab. Aleksandra Patalas dodała, że prezentacja listu to dość oryginalny sposób czczenia 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez przypomnienie osoby i zasług Ignacego Jana Paderewskiego, który stale powtarzał, że jest "chory na Polskę".



List można oglądać w Bibliotece Jagiellońskiej w poniedziałek do godziny 20.



List Paderewskiego w Bibliotece Jagiellońskiej Józef Polewka /RMF FM

