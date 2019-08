Wielka wystawa wynalazków Leonarda da Vinci, wirtualny spacer po transatlantyku Piłsudski, unikatowe preparaty Zakładu Medycyny Sądowej z Wrocławia, Bitwa Epok i premiery książek. To tylko niektóre z atrakcji Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ w Wałbrzychu, jednego z największych spotkań miłośników historii w Polsce. Impreza odbędzie się w drugi weekend sierpnia.

VII Dolnośląski Festiwal Tajemnic / Materiały prasowe

10-11 sierpnia 2019 r. już po raz siódmy ponad 16 tysięcy uczestników Festiwalu Tajemnic rozmawiać będzie o eksploracji, zagadkach przeszłości, ukrytych dziełach sztuki, weźmie udział w warsztatach, prelekcjach, pokazach, obejrzy ekspozycje, które na co dzień nie są dostępne. A to wszystko w jednym z największych i najbardziej tajemniczych zamków w Polsce.

Cytat Od samego początku festiwalu chcieliśmy skupiać ponad podziałami różne środowiska: archeologów, muzealników, eksploratorów, profesjonalistów i amatorów-historyków. To dało niesamowitą mieszankę osobowości, które dzielą się swoimi doświadczeniami z tysiącami naszych uczestników. Każdy przecież marzy o szukaniu skarbów

- mówi Joanna Lamparska, dziennikarka i pisarka, która wymyśliła festiwal.

I to różnego rodzaju skarbów. Na Festiwalu pokazana zostanie kolekcja wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. To wyjątkowy zbiór narzędzi zbrodni a także preparatów anatomicznych. Większość eksponatów pochodzi z czasów niemieckich, ale będzie okazja zobaczyć również powojenne amatorskie pasy cnoty. Muzeum Zakładu Medycyny Sądowej nie jest udostępniane dla zwiedzających, festiwal to jedna z absolutnie wyjątkowych możliwości obejrzenia tej wystawy, na dodatek pod okiem lekarzy sądowych.

Prof. Tadeusz Dobosz w Muzeum Medycyny Sądowej / Materiały prasowe

Wśród prelegentów Konferencji Odkrywców, która odbywa się podczas imprezy znaleźli się m.in. Jacek Podemski, dziennikarz, eksplorator, specjalista znający każdy zakątek Międzyrzeckiego Regionu Umocnionego. Podemski to również przewodnik po Czarnobylu, w tym roku opowie jak naprawdę wygląda zakazana strefa, po raz pierwszy pokaże również swój film o Czarnobylu bez skrótów.

Kolejna premiera to "Imperium małych piekieł. Mroczne tajemnice obozu Gross Rosen" Joanny Lamparskiej. Autorka opowie o swojej najnowszej książce i o szokujących wynikach śledztwa dotyczącego eksperymentów medycznych w czasie II wojnie światowej na Dolnym Śląsku. Również pierwszy raz po stu latach spróbujemy uruchomić projektor z kolekcji Janusza Chmielniaka.

Organizatorzy szczególnie polecają możliwość penetracji za pomocą technologii VR wnętrza M/S Piłsudski - po raz pierwszy w rozszerzonym zakresie właśnie w Zamku Książ.

Wirtualny spacer po MS Piłsudski / Materiały prasowe

Nie zabraknie opowieści o wojennych tajemnicach Gór Sowich, zamków, pałaców i zabytkowych ogrodów, najnowszych odkryciach, organizatorzy przybliżą również intrygującą kwestię tzw. dzienników wojennych, dokumentów, które ujrzały światło dzienne w tym roku i mają rzekomo wskazywać miejsce ukrycia kilku ton złota oraz dzieł sztuki.

Festiwal to okazja do odwiedzenia Zamku Książ, jego słynnych tarasów oraz ogromnych podziemi wykutych pięćdziesiąt pięć metrów pod zamkowym dziedzińcem w czasie II wojny światowej.

Cytat Dzięki swojej imponującej kubaturze, bogactwie koncepcji architektonicznych, niezwykłej historii oraz zapierającej dech w piersiach lokalizacji Książ fascynuje zarówno turystów, jak i znawców sztuki. Dawna siedziba Piastów oraz Hochbergów, zachwyca arystokratycznym splendorem i rozmachem. Zamek Książ w Wałbrzychu to unikat na skalę europejską. Uznaje się go również za jeden z najbardziej tajemniczych obiektów na Starym Kontynencie. Nie znamy ostatecznego celu nazistowskiej przebudowy, a wydrążona rękami więźniów obozu Gross Rosen sieć tuneli pod zamkiem owiana jest mgłą legend i licznych teorii

- mówi Anna Żabska, prezes Zarządu Zamku Książ.

Podczas festiwalu zamkowy dziedziniec zapełni się wojownikami z kilku epok. Co by się stało, gdyby samuraje starli się z wojskami słowiańskimi, a Wikingowie z polskim rycerstwem.? Trwający dwa dni turniej rycerski będzie nie tylko zabawą, ale i lekcją historii oraz broni.

Z pewnością jedną z największych atrakcji będzie wystawa wynalazków Leonarda da Vinci w pięknej Sali Balowej. zobaczyć tajemnicze szkice oraz niezwykłe machiny. Helikopter, samochód, łożysko kulkowe, spadochron czy czołg to tylko niektóre z ogromnej liczby koncepcji, jakie stworzył. Każdy będzie mógł dotknąć kopii dzieł Mistrza Renesansu.

Fragment wystawy Leonardo da Vinci / Materiały prasowe

Zamek Książ nie zapomina również o dzieciach: mnóstwo gier i zabaw czeka na najmłodszych. W zamkowym parku na targach "Polska Smakuje" organizowanych przez KOWR czekają przysmaki "Polska Smakuje".

Słuchajcie Faktów RMF FM i śledźcie naszą stronę - będziemy mieć dla Was zaproszenia na tę wyjątkową imprezę.

Książ. Festiwal odbywa się w jednym z największych i najbardziej tajemniczych zamków w Polsce. / Materiały prasowe





Dolnośląski Festiwal Tajemnic 2019 - PROGRAM

SALA BALOWA

Machiny da Vinci - interaktywna wystawa wynalazków Leonarda da Vinci

SALA KRZYWA

Konferencja Odkrywców

Sobota 10 sierpnia 2019

10.30 Magdalena Woch - Szalone podróże księżnej Daisy:

W pięknych i eleganckich kreacjach Daisy zwiedzała na wielbłądzie Kair, w Brazylii tańczyła tango, a w Indiach na wrotkach przemierzała długie korytarze pewnego pałacu... To tylko niektóre z podróżniczych "wybryków" niepokornej Stokrotki z Książa. Daisy Hochberg von Pless była zapaloną podróżniczką, a częste wyjazdy, nawet oficjalne, traktowała jako przyjemność a, nie obowiązek. Podróże były dla Daisy nie tylko sposobem na relaks, poznawanie świata i nowych ludzi, ale i metodą, by odzyskać jasność myśli i szukać rozwiązania problemów. Nierzadko Daisy uciekała od swego męża, jego niemieckiej rodziny i pruskiej etykiety, której zasad nigdy nie potrafiła zaakceptować, w podróże właśnie. Często były to podróże niekonwencjonalne...

11.30 Łukasz Przybylak - Szczęka wieloryba, diabelski most i antyczna świątynia czyli opowieść o fascynujących budowlach i dekoracjach dolnośląskich ogrodów historycznych.

Królowie i książęta kochali Dolny Śląsk. Wnosząc swoje rezydencje, dbali nie tylko o ich wnętrza, ale również otaczającą je przyrodę. Tak powstawały wspaniałe ogrody historyczne, a w nich kryły się tajemnicze budowle. Obowiązkowe spotkanie dla tych, którzy lubią historię i podróże.

12.30 Dzienniki Wojenne - Mity i Fakty rozmawiają: Joanna Lamparska, Andrzej Daczkowski, Tomasz Bonek, z wirtualnym udziałem Agnieszki Dobkiewicz, Andrzeja Dobkiewicza, Sobiesława Nowotnego

W marcu 2019 roku Polskę zbeletryzowała informacja o tzw. pamiętnikach wojennych, które mają zawierać miejsca ukrycia niemieckich depozytów z czasów II wojny światowej. Ujawnione fragmenty dzienników odkrywały wskazówki do ton złota, kilkuset obrazów wielkich mistrzów, a także do zbudowanych pod dnem jeziora skrytek. Co dzisiaj wiemy o tej sprawie? Jak dziennikarze radzili sobie z docieraniem do informacji? To będzie gorąca dyskusja J

13.30 dr n med. Jędrzej Siuta - Zmarli mają głos, czyli tajniki medycyny sądowej

Medycyna sądowa pozostaje najbardziej tajemniczą ze wszystkich specjalizacji lekarskich. Chociaż jest powszechnie znana z licznych książek i seriali kryminalnych, to jednak niewielu ludzi wie, jak naprawdę wygląda praca medyka sądowego. Kojarzona powszechnie jedynie z przeprowadzaniem sekcji zwłok ludzkich, obejmuje znacznie szerszy zakres działalności, zarówno w zakresie badań laboratoryjnych jak i pracy z żywymi pacjentami czy opiniowaniu w charakterze biegłego dla potrzeb organów ścigania i organów sprawiedliwości. Nie zmienia to faktu, że cała praca medyka sądowego polega na dążeniu do ustalenia prawdy, co pozwala na skuteczne przeprowadzenie śledztwa oraz wydanie sprawiedliwego wyroku. Zapraszamy na spotkanie z trudnymi zagadkami.

15.00 Joanna Lamparska Imperium małych piekieł. Mroczne tajemnice Gross Rosen - PREMIERA KSIĄŻKI

Mała wioska na końcu świata, a w niej potężny kompleks koszar na wzgórzu. W piwnicach jednego z budynków Łużycka Grupa Poszukiwacza znajduje tajemnicze pomieszczenia. Badacze z całej Europy są zgodni: to świetnie zachowane laboratorium do produkcji preparatów anatomicznych z czasów II wojny światowej. Co naprawdę działo się w Sieniawce? Czego szukają tam niemieckie ekipy eksploracyjne, w jakim celu to miejsce wizytował Josef Mengele, czy kompleks ma podziemia? Jaki związek ma były podobóz Gross Rosen w Sieniawce z Hansem Kammlermem i... czaszkami katyńskimi. Tysiące pytań. Premiera najnowszej książki Joanny Lamparskiej.

16.00 Piotr Maszkowski Bursztynowa Komnata wczoraj i dziś, czyli Św. Graal ery atomowej

Realiści uważają, że spłonęła. Sceptycy, że została dawno odnaleziona. Marzyciele zaś, że wciąż jest do odkrycia. Niezależnie jaka jest prawda, począwszy od końca lat 50. XX wieku, do dziś każdego niemal roku pojawiają się nowe jej tropy. Uznawana za ósmy cud świata stała się czymś więcej, niż bezcennym zabytkiem i symbolem zaginionych podczas II wojny światowej dzieł sztuki. Bez wątpienia w skali globalnej jest również skarbową ikoną popkultury, od kilkudziesięciu lat medialnie utrwalaną w przestrzeni publicznej tysiącami publikacji. Czy dzisiejsze tropy i poszukiwania Bursztynowej Komnaty kryją w sobie coś więcej, niż wartość promocyjno/marketingową?

17.00 Jacek Podemski Czarnobyl prawda i fikcja. Nasze wyprawy do strefy zero.

26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowe j i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Jak wygląda dzisiaj świat po Czarnobylu, kto może wejść do zakazanej strefy, jak ludzie patrzą na tragedię sprzed 33 lat? Barwna opowieść dziennikarza i przewodnika po Czarnobylu.

Po wykładzie projekcja filmu: Powrót do Czarnobyla, wersja bez skrótów .

SALE CHAGALLA

Zbrodnia i medycyna - wielka kolekcja preparatów anatomicznych, broni oraz narzędzi zbrodni Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oprowadzają: dr n. med. Łukasz Szleszkowski i Agata Thannhauser, pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej.

SALE HENRYKA III PIĘTRO

- "m/s Piłsudski - ukryta historia" - wirtualny rejs najwspanialszym polskim transatlantykiem! - Dolnośląski Festiwal Tajemnic we współpracy z Fundacją "Koncept Kultura" zaprasza w wirtualną podróż na pokładzie najwspanialszego polskiego transatlantyku m/s "Piłsudski". Dzięki technologii VR widzowie odbędą niezapomniany rejs po Atlantyku oraz zanurzą się w pełen magicznych przeżyć świat eleganckich wnętrz i opowieści o statku, który był dumą międzywojennej Polski. Staną także twarzą w twarz z bohaterami polskiej historii: Józefem Piłsudskim i Ignacym Janem Paderewskim.

"Piłsudski" był dumą odrodzonej Polski, jej pływającym ambasadorem na morzach

i oceanach. Niestety, podobnie jak legendarny Titanic u szczytu sławy tragicznie zatonął, po wejściu na niemiecką minę, a jego wrak spoczywa dzisiaj na dnie Morza Północnego, niedaleko Przylądka Flamborough.

Niezwykły pokaz rozpoczynamy na dnie Morza Północnego, gdzie udajemy się z misją badawczą na wrak "Piłsudskiego". Tam przenosimy się w czasie, w wygenerowany przez grafików świat wirtualnej rzeczywistości 3D, w którym stajemy się uczestnikami wydarzeń z historii Polski. Jesteśmy świadkami utraty niepodległości oraz jej odzyskania i wreszcie transoceanicznej podróży najpiękniejszego polskiego liniowca, dumy II Rzeczypospolitej motorowca m/s Piłsudski.

- Wystawa morskich lamp naftowych i aparatów oświetleniowych z kolekcji Janusza Chmielniaka przeniesie nas w miniony czas, gdy mroki mórz i oceanów rozświetlało migotliwe naftowe światło. Jej właściciel, autor książki pt. "Ewolucja światła" zaprezentuje nieużywany od stu lat projektor, na którym wyświetli ze szklanych klisz opowieść o... historii światła.

14.30 Pierwsza publiczna próba odtworzenia filmu niemego z końca XIX wieku, który został odnaleziony wraz z projektorem na strychu przeznaczonej do wyburzenia kamienicy.

DZIEDZINIEC HONOROWY

"BITWA EPOK" - Żołnierze dziesięciu epok historycznych toczą bitwę na śmierć i życie w jednym czasie i na jednym placu! To pojedynek, jakiego jeszcze nie było. Widowiska historyczne, które pokażą nie tylko jak zmieniała się broń i technika walki na przestrzeni niemal dwóch tysięcy lat, ale też jak rozwój techniki wojennej wpływał na losy całej cywilizacji. Pełne dynamiki walki odbywać się będą na tle tryskających ku niebu fontann ognia, które nadadzą widowisku dramatyczną oprawę. Między widowiskami odbywać się będą pokazy wojsk z różnych epoki historycznych. Przedstawiciele każdej opowiadać będą o unikatowych walorach odtwarzanych przez siebie formacji uwzględniając wszystkie te szczegóły, które sprawiły, że zapisały się one w światowej historii oręża.

10.30 Prezentacja grup rekonstrukcyjnych

11.30 Wikingowie vs. Samuraje - Co by się stało, gdyby drakkary Haralda Srogiego dobiły do wybrzeży Japonii i napotkały japońskich wojowników?

12.30 Muszkieterzy i Tercio vs. Szlachta Polska - Straż Miejska i hiszpańscy najemnicy kładą kres grabieży wsi przez Lisowczyków.

13.30 - 15.30 Wieki Turniej Epok - Żołnierze różnych formacji, charakterystycznych dla dziesięciu epok historycznych toczą bitwę na śmierć i życie w jednym czasie i na jednym placu!

16. 00 Wikingowie vs. Słowianie - Poleje się krew. Bardzo dużo krwi. Odwaga kontra brawura!

17.00 Oddział niemiecki vs. Żołnierze dawnych epok - Zaginiony patrol z czasów II wojny światowej wpada do maszyny czasu. Przychodzi mu zmierzyć się z żołnierzami, o których mogli się tylko uczyć na lekcjach historii. Czy nowoczesna broń maszynowa wystarczy żeby pokonać rycerzy walczących o wiarę i honor swoich wybranek?

17.30. Ekstravaganza! Wszyscy na wszystkich.! - Dziesięć epok, bitwa na śmierć i życie, jakiej jeszcze nie było.

DODATKOWE ATRAKCJE:

Nocne zwiedzanie "Renesans horroru" (10.08) - tylko dla dorosłych

Renesans grozy trwa - coraz więcej zjaw i duchów przybywa do ukrytego pośród lasów Zamku Książ, a 10 sierpnia będzie ich szczególnie dużo! Właśnie tej nocy Słońce wejdzie w Konstelację Lwa, mitycznego potwora, który straszył mieszkańców argolidzkiej doliny. Jakie stworzenia przebudzi to zjawisko? Zobaczymy! Przygotujcie się na podróż mrocznymi korytarzami zamkowymi wśród szeptów i ... krzyków. Tylko tutaj po zmroku spotkacie zjawy renesansu i zagubionych podróżników, których gwiazdy sprowadziły na manowce. Przygotujcie się na 90 minut wyjątkowej przygody okraszonej przerażającymi historiami zamkowymi trasą ukrytych przejść, dedykowaną specjalnie Festiwalowi Tajemnic.

Uczta Bolka (10.08)- kolacja degustacyjna połączona ze specjalnym zwiedzaniem

Wyjątkowa uczta na Zamku Książ w Wałbrzychu przeniesie nas do Średniowiecza, w czasy Piastów Świdnicko-Jaworskich, którzy wybudowali wałbrzyską twierdzę i rezydowali w niej w XIV wieku. Podczas hucznej biesiady będziemy podróżować w czasie i poznamy losy Bolka I Surowego, Bolka II Małego i księżniczki Anny Świdnickiej. Uczestnicy uczty będą mogli skosztować potraw, które przed wiekami spożywali książańscy rycerze i ich damy, posłuchać muzyki na żywo, a przede wszystkim doświadczyć magii najpiękniejszego Zamku w Polsce jaki jest bez wątpienia Książ w Wałbrzychu.

NIEDZIELA 11 sierpnia

SALA BALOWA

Machiny da Vinci - interaktywna wystawa prac Leonarda da Vinci

SALA KRZYWA

Konferencja odkrywców

10.30 Dariusz Garba "Kilka twarzy Dalmusa- tajemnica inżyniera z Bad Charlottenbrunn"

Najbardziej tajemnicza postać Gór Sowich. Był Austriakiem czy Niemcem? Inżynierem czy ślusarzem? Walczył w I Wojnie Swiatowej czy dekował się w domu. Gdzie pracował, co robił przed II Wojną Swiatową? Skąd wiemy, że przebywał w Górach Sowich? Dlaczego po wojnie pozostał w Polsce. Czego się bał? Wyjechał dobrowolnie z Polski czy został do tego zmuszony? Czy miał dwie żony? Dokąd się udał? Gdzie spędził i z kim resztę życia? Gdzie został pochowany?

11.30 Jarosław Rybski Bractwo Wrocławskie - mroki stalinowskiego Wrocławia. Kronika prawdy i legend niespokojnych czasów.

Autor przedstawi swoje doświadczenia w dziedzinie wykorzystywania elementów realistycznych w budowaniu narracji powieści osadzonej w rzeczywistości stalinowskiego Wrocławia. Język, obyczaje, mentalność lat 50tych - miasto po wojnie, entuzjazm i optymizm kontra poczucie niepewności i tymczasowości.

12.30 Andrzej Daczkowski

Marzyciele, którzy naprawdę odkrywają. Sukcesy polskich poszukiwaczy

Pozostają oni w głębokim cieniu spektakularnych zjawisk medialnych jak Złoty Pociąg, Bursztynowa Komnata czy poszukiwania "Portretu młodzieńca" Santiego. Jednak wielu z tego cienia jest zadowolona... Są wśród nich tacy, którzy organizują wieloletnie projekty badawcze z licznymi grupami poszukiwaczymi. Są i samotne wilki, działający wyłącznie indywidualnie. Znają świetnie teren, na którym operują, z pamięci cytują dokumenty, które trafiają w ich ręce podczas kwerend archiwalnych. Padną ich imiona i nazwiska. Pokażemy tych, którzy poruszają się w sprawach beznadziejnych i trudnych, bywa że nudnych. Tych, których cierpliwość, a czasem szczęście, wynagrodziło odkryciem.

13.30 Jacek Wolfram 1945. Frontowy Dolny Śląsk

Chcecie państwo poznać tajemnice Dolnego Śląska? Te wojenne, żołnierskie tajemnice z 1945 roku. Chcecie poznać historię jednego żołnierza? Historię biegłego IPN, który tajemnice Dolnego Śląska wywraca do góry nogami. Nie zgodnie z ... z teorią IPN. A może chcecie Państwo usłyszeć historie o zaginionej kompani Wehrmachtu? ... o poległych, nie ekshumowanych harcerzach Hitlerjugend? Może nasz wykładowca o tym opowie.... A dlaczego, może? Przekonajcie się sami.

14.30 Przerwa techniczna

15.00 Janusz Chmielniak "Magiczna latarnia - dzieje jednego wynalazku".

Historia światła jest naprawdę fascynująca. Dodajemy do niej opowieść o epokowych wynalazkach, które zapisały się w historii, jako przełomowe dla techniki rejestracji obrazu, m.in. o "camera obscura" opisanej po raz pierwszy przez Gemmę Frisiusa, projektorze Girolamo Cardano, czy wreszcie wynalazku braci Lumiere.

16. 00 Karol Soberski Tajemnice wielkopolskich pałaców - od "Pana Tadeusza do Wersalu".

Dlaczego pałac w Zakrzewie nazywany jest "Wielkopolskim Wersalem"? Dokąd prowadziło przejście umieszczone w szafie, która stała w wieży pałacu w Przysiece? Z jakiego powodu Józef Wybicki ukrywał się w pałacu w Niechanowie? Czy pierwowzór "Pana Tadeusza" narodził się w pałacu w Arcugowie? Gdzie zniknęło złoto przywiezione z Azji Południowo-Wschodniej przez Eduarda von Wendorffa, właściciela pałacu w Mielnie? Jakie dzieła sztuki z pałacu w Czerniejewie zabrali Hermann Göring i Joseph Goebbels? Co się stało z kolekcją oryginalnych dokumentów cesarza Francuzów Napoleona I zgromadzonych w pałacu w Kołdrąbiu? Gdzie na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Popowie Ignacewie ukryto rzeźbę św. Antoniego ufundowaną przez króla Augusta II Mocnego Sasa?

17.00 Krzysztof Kaszub Dziewczęcy obóz pracy 1942-1945 w Strzegomiu (FAL Gräben)

Szukał ich po całym świecie. Więźniarki z filii Gross Rosen w czasie II wojny światowej pracowały w fabryce militarnej na krańcach Strzegomia. Jak wyglądało ich życie, jakie podzespoły produkowały. Mocna lekcja żywej historii.

DZIEDZINIEC HONOROWY

BITWA EPOK - Żołnierze dziesięciu epok toczą bitwę na śmierć i życie na jednym placu!

10.30 Prezentacja grup rekonstrukcyjnych

2. Wikingowie kontra Rycerze - Norweski monarcha staje na czele krucjaty do Ziemi Świętej. W jej trakcie dochodzi do starcia również z europejskim rycerstwem.

3. Wieki Turniej Epok - część 2 - Każda epoka wystawia swojego przedstawiciela do walki. Kto zwycięży w tym pojedynku?

4. Słowianie kontra Rzymianie - legioniści rzymscy podbili niemal całą Europę. Jednak na ich drodze stanęli pewnego dnia słowiańscy wojowie.

5. Wikingowie kontra Słowianie - i jedni i drudzy nie mieli równych sobie w walce. Tym razem jednak trafił swój na swego!

6. Samuraje kontra Landknechci - wyszkolony w walce samuraj był niemal doskonałą maszyną do zabijania. Jednak to Europa podbijała świat. A jej regularne formacje doskonale potrafiły się bronić.

7. Wszyscy na wszystkich - dziesięć formacji wojskowych z dziesięciu epok stoczy bitwę na śmierć i życie na dziedzińcu zamkowym.

SALE KSIĘCIA HENRYKA

- "m/s Piłsudski - ukryta historia" - wirtualny rejs najwspanialszym polskim transatlantykiem!

- Wystawa morskich lamp naftowych i aparatów oświetleniowych z kolekcji Janusa Chmielniaka

Kontynuacja wystaw i prezentacji z poprzedniego dnia.

Codziennie DLA DZIECI:

Zamek Księcia Henryka - malowanie tarcz, bitwy na miecze, gry średniowieczne.

Zapisane w gwiazdach - atrakcje dla rodzin z dziećmi w salach dziecięcych

Odkrywca Karkonoskich Tajemnic - warsztaty dla dzieci

Gra terenowa w zamkowych ogrodach

Zwiedzanie z tajemnicą - odkrywamy zamkowe tajemnice podczas zwiedzania zagadkową trasą.