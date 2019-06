Cherrytree Management i Live Nation ogłaszają koncert "Sting: My songs", który odbędzie się 2 listopada w TAURON Arenie Kraków.

Koncert "Stinga: My Songs", który jest obecnie w trasie po Europie, będzie hucznym i dynamicznym wydarzeniem, skupiającym się na najbardziej kochanych przez fanów utworach napisanych przez artystę i obejmującym twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy, zarówno solową, jak również jako członka zespołu The Police. Podczas koncertu, który został okrzyknięty "mistrzowskim występem od początku do końca" fani usłyszą m.in. takie przeboje jak "Englishman in New York", "Fields of God", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", “Roxanne", czy “Message in the Bottle", które artysta zaśpiewa w akompaniamencie zespołu rockowego.

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne od piątku, 28 czerwca od 10:00 na LiveNation.pl

Sting na koncercie w Groningen w Holandii / Paul Bergen / PAP/EPA

Kompozytor, piosenkarz, aktor, autor i działacz społeczny - Sting urodził się w Newcastle (Anglia). Po przeprowadzce do Londynu Sting wraz ze Stewartem Copelandem i Andy’m Summersem w 1977 roku utworzyli The Police. Zespół wydał pięć albumów studyjnych, zdobył sześć nagród Grammy i dwie Brit oraz został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 2003 roku.

Jako jeden z najbardziej charakterystycznych solowych artystów na świecie Sting otrzymał 11 Grammy Awards, 2 Brit, Złoty Glob, Emmy, cztery nominacje do Oskara (ostatnio za "The Empty Chair" z JIM: The James Foley Story), nominację do TONY, Billboard Magazine’s Century Award oraz MusiCares 2004 Person of the Year. Jest także członkiem Songwriters Hall of Fame i został uhonorowany Kennedy Center Honors, a ostatnio otrzymał nagrodę The American Music Award of Merit i The Polar Music Prize. Sting został nagrodzony Honorowym Doktoratem Muzyki przez University of Northumbria (1992), Berklee College of Music (1994), University of Newcastle upon Tyne (2006) i - podczas 250th ceremonii zakończenia studiów - Brown University (2018).

Po uznanym przez krytyków albumie ‘57th & 9th’, Sting wraz z gwiazdą reagge, Shaggy’m, wydali wspólny album zatytułowany 44/876, na którym możemy usłyszeć zaskakujący efekt połączenia stylu i muzyki obu artystów. Muzycy stworzyli album, który stał się nr 1 w rankingu Billboard Reagge w Stanach, zgarniając Złote Płyty w Polsce i Francji oraz nagrodę Grammy za najlepszy album reagge.

24 maja ukazał się nowy album zatytułowany "Sting: My Songs", który zawiera współczesne interpretacje największych hitów artysty. Letnia trasa o tej samej nazwie "Sting: My Songs" będzie energetycznym show, w trakcie którego Sting wykona przeboje z czasów swojej kariery solowej oraz z The Police.

W maju 2020 r. Sting z albumem "My Songs" wystąpi jako gwiazda wieczoru w The Colosseum w Ceasars Palace, Las Vegas. Artysta zaprezentuje kompendium własnych utworów w połączeniu z efektownymi wizualizacjami pochodzącymi z najbardziej popularnych teledysków lub inspiracji Artysty.

Artysta pojawił się w ponad 15 filmach, był producentem wykonawczym, docenionego przez krytyków, ‘A Guide to Recognizing Your Saints’, a w 1989 wystawiał sztukę wThe Threepenny Opera na Broadway’u. Jego najnowsze projekty teatralne, jak The Last Ship, otrzymały nominacje do TONY. Przedstawienie z muzyką i tekstem napisanym przez Artystę było wystawiane na Broadway’u w 2014 i 2015 roku. Obecnie Sting pracuje nad kolejnymi sztukami, które będzie można zobaczyć w Los Angeles i San Francisco w 2020 roku.

Wspieranie organizacji broniących praw człowieka takich jak the Rainforest Fund, Amnesty International i Live Aid odzwierciedla w swej uniwersalnej sztuce. Razem z żoną Trudie Styler założył w 1989 roku Rainforest Fund w celu ochrony zarówno lasów deszczowych na świecie, jak i ich rdzennych mieszkańców. Zorganizowali dotychczas 18 koncertów, aby zbierać fundusze i zwiększać świadomość o zagrożonych zasobach naszej planety. Od momentu powstania The Rainforest Fund rozwinął się w sieć powiązanych ze sobą organizacji działających w ponad 20 krajach na trzech kontynentach.