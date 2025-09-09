Andrew Cabot zabiera głos po skandalu na koncercie Coldplay

Andrew Cabot, dyrektor zarządzający w firmie produkującej alkohol i mąż Kristin Cabot, wydał oficjalne oświadczenie po medialnej burzy związanej z jego żoną i jej byłym przełożonym. Jak przekazał magazynowi "People" za pośrednictwem swojego rzecznika, z żoną "rozstał się już kilka tygodni przed koncertem Coldplay".

"Decyzja o rozwodzie zapadła przed koncertem Coldplay. Teraz, gdy wniosek o rozwód został upubliczniony, mam nadzieję, że rodzina odzyska prywatność, którą zawsze ceniła" - przekazał.

Ciekawostką jest fakt, że Kristin Cabot złożyła pozew o rozwód 13 sierpnia w sądzie w Portsmouth w stanie New Hampshire - wynika z dokumentów, do których dotarł portal Daily Mail. Z kolei do głośnej sytuacji na koncercie Coldplay doszło w lipcu.

Andrew Cabot ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Z Kristin nie doczekał się potomstwa.

Była żona Cabota: On nie jest miłą osobą

Julia Cabot, była żona Andrew Cabota, z którym rozwiodła się w 2018 roku po czterech latach małżeństwa, powiedziała w rozmowie z Daily Mail, że przedsiębiorca prywatnie "nie jest miłą osobą".

Wspominała konwersację, do której doszło tuż po koncercie Coldplay. "Zaraz po wybuchu skandalu napisałam do Andrew w tej sprawie, a on odpisał: 'Ona nie ma już ze mną nic wspólnego, rozstajemy się'".

Julia przyznała, że reakcje znajomych na całą sytuację były jednoznaczne: "Po tym, jak to się stało, dostałam mnóstwo SMS-ów od ludzi w stylu: karma wraca. Brzmiało to mniej więcej tak: co dajesz, to dostajesz". Jej zdaniem Andrew Cabot nie przejął się szczególnie aferą, a jedynie poczuł nieco zawstydzony.



