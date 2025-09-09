Przedsiębiorca Andrew Cabot, którego żona została przyłapana na koncercie zespołu Coldplay z Andym Byronem, ówczesnym prezesem firmy Astronomer, w wydanym oświadczeniu podkreślił, że on i Kristin "kilka tygodni przed koncertem byli już w separacji". "Decyzja o rozwodzie zapadła" - oświadczył.
Do głośnego incydentu doszło w lipcu podczas koncertu Coldplay w Bostonie. 52-letnia Kristin oraz 50-letni Andy Byron, ówczesny prezes firmy Astronomer, zostali uchwyceni przez kamery na pieszczotach. Gdy zorientowali się, że pojawili się na telebimach, Byron gwałtownie się odsunął, a Kristin wyraźnie zawstydziła, chowając twarz w dłoniach.
Reakcja pary rozbawiła publiczność i zwróciła uwagę lidera Coldplay, Chrisa Martina, który żartobliwie skomentował sytuację: "Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali".
Wkrótce wyszło na jaw, że oboje byli w związkach małżeńskich. Media donosiły, że żona Byrona, Megan Kerrigan Byron, po skandalu wyprowadziła się z ich wspólnego domu w Massachusetts i schroniła w rodzinnej posiadłości w stanie Maine.
W wyniku afery Kristin Cabot zrezygnowała ze stanowiska dyrektor ds. kadr w firmie Astronomer, a Andy Byron ustąpił z funkcji prezesa.