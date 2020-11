​Ponad 2 tys. podmiotów otrzyma od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Resort w piątek opublikował listę beneficjentów z branży kulturalnej. Specjalna pomoc w czasach pandemii koronawirusa trafi m.in. do teatrów, ale także do muzyków, takich jak Kamil Bednarek, Justyna Steczkowska czy Bayer Full.

Fundusz Wsparcia Kultury został utworzony we wrześniu. Łącznie przekaże on 400 milionów zł dla 2064 podmiotów działających w branży kulturalnej. Zgodnie z rozporządzeniem "wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.".

144 beneficjentów to samorządowe instytucje artystyczne. Dostaną one 94 716 434 zł z funduszu.

306 podmiotów to organizacje pozarządowe, które otrzymają 38 578 661 zł.

448 to przedsiębiorcy, którym przyznano dotację w wysokości 90 959 964 zł.

1166 podmiotów to firmy świadczące usługi zaplecza scenotechnicznego, które otrzymają 175 235 109 zł.

Wśród beneficjentów funduszu jest m.in. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny, który zostanie dofinansowany kwotą 1 597 872 zł. Wysoką dotację przyznano także Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, która otrzyma 1,8 mln zł. Podobną kwotę dostanie Teatr Kamienica Emiliana Kamińskiego. Fundacja IMKA Tomasza Karolaka, do której należy teatr o takiej samej nazwie, dostanie ponad 1,6 mln zł.

Rządową pomoc otrzymają także opery oraz filharmonie, takie jak Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki (2 800 000 zł) czy Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (1 704 000 zł).

Internauci oraz media zwracają także uwagę na duże wsparcie dla najbardziej znanych polskich muzyków. I tak np. spółka Golec Fabryka, prowadzona przez jednego z liderów Golec uOrkiestry Pawła Golca otrzyma od resortu blisko 1,9 mln zł.

Spore wsparcie otrzymały także zespoły disco polo. Bayer Full dostał dotację w wysokości 550 tys. zł, a Radosław Liszewski z zespołu Weekend - 520 tys. zł.

Beata Kozidrak otrzymała aż 750 tys. zł, a jej mąż Andrzej Pietras, reprezentujący zespół Bajm, dostał kolejne 613,5 tys. zł.

Kamil Bednarek otrzymał wsparcie w wysokości 500 tys. zł, Grzegorz Hyży - 449 tys. zł, a Justyna Steczkowska 180 tys. zł.

Minister kultury Piotr Gliński odpowiedział na krytykę tych dotacji na Twitterze, twierdząc, że te oskarżenia to element gry politycznej.

Stworzyliśmy mechanizmy umożliwiające na równych prawach uzyskanie rekompensat z tytułu poniesionych strat podmiotom z wielu branż, w tym objętej restrykcjami kultury O tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, rodzaj uprawianej sztuki, ale algorytm pokazujący kto stracił przychody w wyniku pandemii. To nie są pieniądze dla jednej osoby, ale dla całych zespołów ludzi, którzy z dnia na dzień stracili środki do życia - napisał.