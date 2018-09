16 filmów, w tym dwa debiuty oraz nowe obrazy m.in. Pawlikowskiego, Szumowskiej, Zanussiego, Smarzowskiego i Bajona - powalczy o Złote Lwy w Konkursie Głównym podczas rozpoczynającego się 43. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Wydarzenie potrwa do soboty.

Kadr z filmu "Zimna wojna" / festiwalgdynia.pl /

Podczas tegorocznego festiwalu łącznie zostanie pokazanych ponad 130 filmów, z czego 50 w trzech konkursach. 16 prezentowanych w Gdyni filmów powalczy o najważniejsze festiwalowe wyróżnienie - Złote i Srebrne Lwy przyznawane w Konkursie Głównym. Najlepsze filmy wybierze jury w składzie: Waldemar Krzystek (przewodniczący), Elżbieta Cherezińska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Dorota Kobiela, Marcin Koszałka, Rafał Listopad, Joanna Napieralska, Elwira Pluta i Joanna Szymańska.

W Konkursie Głównym znalazły się dwa debiuty - "Dziura w głowie" Piotra Subbotko i "Juliusz" Aleksandra Pietrzaka - oraz trzy filmy drugie: "Krew Boga" Bartosza Konopki, "Wilkołak" Adriana Panka i "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej.



O Złote Lwy powalczą także filmy nagrodzone kolejno w Cannes i na Berlinale - "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej - a ponadto dzieła "starych mistrzów", takich jak Filip Bajon ("Kamerdyner") czy Krzysztof Zanussi ("Eter"). Prócz tego w Konkursie Głównym zobaczymy "7 uczuć" Marka Koterskiego, "Autsajdera" Adama Sikory, "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka, "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, "Pewnego razu w listopadzie" Andrzeja Jakimowskiego, "Ułaskawienie" Jana Jakuba Kolskiego i "Zabawę, zabawę" Kingi Dębskiej.



W Konkursie Inne Spojrzenie, przedstawiającym filmy autorskie, eksperymentalne i wymykające się granicom konwencjonalnego kina, pokazanych zostanie osiem produkcji, w tym pokazywane za granicą debiuty Ewy Bukowskiej ("53 wojny") i Olgi Chajdas ("Nina"), animacja na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego "Jeszcze dzień życia" w reż. Damiana Nenowa i Raula de la Fuente oraz "Monument", nowy film Jagody Szelc.



Prócz tego premierowo pokazany zostanie film Grzegorza Lewandowskiego "Nie zostawiaj mnie", zagadkowe "Okna, okna" Wojciecha Solarza, familijny "Dzień czekolady" Jacka Piotra Bławuta oraz podejmująca temat Brexitu "Moja polska dziewczyna" Ewy Banaszkiewicz i Mateusza Dymka. O tym, kto dostanie w tym roku Złotego Pazura, zdecydują Piotr Dumała (przewodniczący), Łukasz Ronduda oraz Maria Zmarz-Koczanowicz.



Filmy pokazywane w Konkursie Głównym rywalizują o statuetkę Złotych Lwów i 100 tys. zł (60 tys. zł dla reżysera, 40 tys. zł dla producenta) oraz o Srebrne Lwy i 50 tys. zł (30 tys. zł dla reżysera, 20 tys. zł dla producenta). Przyznawane są też nagrody indywidualne dla twórców filmowych m.in. za: reżyserię, scenariusz, debiut reżyserski lub drugi film, rolę kobiecą, rolę męską, zdjęcia, muzykę, scenografię, montaż, charakteryzację. Pokazywane w Innym Spojrzeniu produkcje mają szansę na statuetkę Złotego Pazura oraz 30 tys. zł (18 tys. dla reżysera, 12 tys. dla producenta).



Na gdyńskim festiwalu zaprezentowane zostaną też filmy krótkie - w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. W tym roku na liście "shortów" znalazło się 26 tytułów, w tym obrazy niezależne oraz stworzone przez uczniów lub świeżych absolwentów szkół filmowych. Jury konkursu będzie przewodniczyć Maria Sadowska, która ogłosi werdykt wraz Norah McGettigan oraz Leszkiem Starzyńskim.



Filmy w Gdyni będą także prezentowane w sekcjach pozakonkursowych, w tym m.in. okolicznościowych cyklach "100 Lat Niepodległości" (m.in. "Miasto 44" Jana Komasy, "Śmierć prezydenta" Jerzego Kawalerowicza i "Wymarsz" Wincentego Ronisza) oraz "Pół wieku po Marcu" (m.in. "Indeks" Janusza Kijowskiego, "Siedmiu Żydów z mojej klasy" Marcela Łozińskiego i "Marcowe migdały" Radosława Piwowarskiego).



W ramach cyklu "Skarby Kina Przedwojennego" wyświetlone zostaną dwa stuletnie zrekonstruowane filmy z Polą Negri: "Bestia" w reż. Alexandra Hertza oraz "Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów" Eugena Illesa, oraz w ramach "In memoriam" - "Cisza" Michała Rosy z muzyką Tomasza Stańki, "Samson" Andrzeja Wajdy z Aliną Janowską oraz Władysławem Kowalskim oraz "Monidło" Antoniego Krauze. W ramach sekcji "Polonica" zostaną przypomniane koprodukcje międzynarodowe z polskim udziałem, w tym czeski kandydat do Oscara "Kawki na drodze" w reż. Olmo Omerzu, a w ramach "KFF na fali" najlepsze filmy z Krakowskiego Festiwalu Filmowego.



W ramach Pokazów Specjalnych zobaczymy dwa filmy o legendarnych polskich lotnikach: "303. Bitwa o Anglię" Davida Blaira oraz "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" Denisa Delicia, a także "Wrota Europy" Jerzego Wójcika. Przypomniane zostaną także dwa obrazy Jerzego Skolimowskiego, tegorocznego laureata Platynowych Lwów - "Na samym dnie" oraz "Rysopis". Pokazany zostanie też dokument Marcina Borchardta i Jerzego Radosa "Jerzy Skolimowski ogląda Rysopis".



18 września w Gdyni odbędzie się, w formule zmienionej w stosunku do poprzednich edycji, wręczenie Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prócz tego w ramach Gdynia Industry, serii branżowych spotkań środowiska filmowego, zaplanowano m.in. konferencję "Kobiety Filmu 50/50 w 2020" o akcji, której celem jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn filmowców, oraz debatę o dystrybucji i promocji międzynarodowej polskiej twórczości audiowizualnej.



Gdyńskiej imprezie będą towarzyszyły także m.in. wystawy, premiery książek, debaty, spotkania i koncerty.



43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa od 17 do 22 września.