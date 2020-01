To będzie tydzień z dobrym kinem. Na polskie ekrany w najbliższym tygodniu wejdą aż trzy filmy, które w lutym mają szansę na Oscara.

24 stycznia do polskich kin wejdzie "Jojo Rabbit"

Film, którego reżyserem jest Taika Waititi ma 6 nominacji do tegorocznych Oscarów. W kategoriach - najlepszy film, najlepsza aktorka drugoplanowa, czyli Scarlett Johansson, najlepszy scenariusz adaptowany, scenografia, kostiumy oraz montaż. Temat jest trudny i kontrowersyjny, to historia tytułowego Jojo - młodziutkiego, oddanego członka Hitlerjugend, który zwierza się ze swoich trosk i kłopotów najlepszemu przyjacielowi. Przyjaciel jest wymyślony i nazywa się Adolf Hitler. Jojo poznaje młodą Żydówkę, którą ukrywa na strychu samotnie wychowująca go matka.



1917

Film "1917" Sama Mendesa ma szansę na Oscary w aż 10 kategoriach - dla: najlepszego filmu, reżysera, za najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszą scenografię, najlepszą muzykę, najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk, montaż dźwięku, efekty specjalne oraz za najlepszą charakteryzację. Sam Mendes, zdobywca Oscara za "American Beauty" i reżyser dwóch Bondów, czyli "Skyfall" i "Spectre", tym razem nakręcił film wojenny, opowiedział dramatyczne losy żołnierzy na froncie jednej z najbardziej tragicznych wojen w dziejach świata. Jest tytułowy rok 1917. Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, zginie ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brat Schofielda.



"Richard Jewell"

"Richard Jewell" to oparty na prawdziwej historii film w reżyserii Clinta Eastwooda. Laureat Oscara Eastwood nakręcił go na podstawie scenariusza innego zdobywcy Oscara, Billy’ego Raya, opartego na artykule z Vanity Fair pod tytułem "American Nightmare - The Ballad of Richard Jewell". Autorką reportażu "Amerykański koszmar - ballada o Richardzie Jewellu" jest Marie Brenner. Eastwood jest również producentem filmu...

Świat po raz pierwszy usłyszał o Richardzie Jewellu, pracowniku ochrony, kiedy ten zgłosił znalezienie ładunku wybuchowego podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. To zdarzenie sprawiło, że został uznany za bohatera, którego szybka i zdecydowana reakcja ocaliła życie wielu ludzi. Ale już po kilku dniach ten niedoszły policjant stał się głównym podejrzanym nie tylko dla FBI. Oczerniające i zniesławiające go media oraz opinia publiczna zmieniły jego życie w koszmar. Jewell zwrócił się o pomoc do niezależnego, antysystemowego adwokata Watsona Bryanta, stanowczo obstając przy swojej niewinności. Bryant, starając się oczyścić reputację klienta, szybko przekonuje się, że jednoczesna walka z agentami federalnymi, stanowymi, policją miejską i mediami jest naprawdę karkołomna. Dodatkowo nie pomaga mu fakt, że Richard podchodzi zbyt ufnie do tych, którzy próbują go zniszczyć. W filmie wystąpili m.in Sam Rockwell i Kathy Bates w roli matki Richarda. Aktorka jest w tym roku nominowana do Oscara w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa". Jon Hamm gra głównego śledczego FBI, Olivia Wilde występuje w roli Kathy Scruggs - reporterki dziennika Atlanta Journal-Constitution, a główną rolę zagrał Paul Walter Hauser.

Film 24 stycznia wejdzie do polskich kin.