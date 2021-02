"Kajko i Kokosz" to serial animowany stworzony na podstawie kultowego komiksu autorstwa Janusza Christy. Jego głównymi bohaterami są słowiańscy wojowie. Kajko i Kokosz służą kasztelanowi Mirmiłowi, broniąc zamieszkałej przez nich osady. Największym zagrożeniem jest oddział rycerzy rozbójników - Zbójcerzy. Ich herszt, Krwawy Hegemon, marzy o zdobyciu Mirmiłowa, a odkąd Kajko i Kokosz przejęli należące do niego jajo, z którego wykluł się smok Miluś, chce dorwać również ich osobiście. 28 lutego serial będzie miał premierę na platformie Netflix. Gośćmi RMF FM są aktorzy, którzy użyczyli głosów głównym bohaterom. Kajko mówi głosem Artura Pontka, a Kokosz – Michała Pieli.

Artur Pontek pochwalił się nam czarno-białymi komiksami z serii "Kajko i Kokosz", które są u niego w rodzinie. Teraz często, jak nam mówi, zaglądają do nich jego dzieci. Dla mnie to fajny powrót do dzieciństwa - zapewnia w rozmowie z RMF FM aktor. Michał Piela z kolei odziedziczył kolekcję komiksów po starszym o kilka lat bracie. I jak nam mówi - zaczytywał się w nich.

Obaj aktorzy mają bardzo duże doświadczenie w dubbingu. Jeszcze nie znając pełnej obsady, przeszła mi taka myśl przez głowę, że fajnie byłoby stworzyć team z Michałem. Dobrze nam się pracowało przy innych wspólnych produkcjach - mówi nam Artur Pontek. Mam nadzieję, że widzowie będą zadowoleni - dodaje. Całe swoje zawodowe życie marzyłem, by powstał film o przygodach Kajka i Kokosza, bo uważałem, że to fantastyczna historia do opowiedzenia. Nasza, rodzima, słowiańska - mówi w RMF FM Michał Piela.

Serial jest produkcją oryginalną. Jako pierwsi zobaczą go widzowie w Polsce. Pierwszy raz pracując przy dubbingu animacji nie miałem, jak to zwykle bywa w przypadku amerykańskich produkcji, głosu innego aktora dla porównania. Miałem tylko obrazek - podkreśla Michał Piela. Teraz to my jesteśmy dubbingowymi pierwowzorami - mówi z uśmiechem aktor.

Na czym polega fenomen komiksu Janusza Christy? Poczucie humoru. Suspens sytuacyjny na poziomie. Dowcip wysokiej klasy - wylicza Artur Pontek. Świetne obrazki, doskonałe przygody, które bawią już kolejne pokolenia (...) To już najwyższy czas, by powstał ten serial - mówi w RMF FM Michał Piela. Obaj aktorzy zwracają też uwagę na charakterystyczne powiedzonka jak "Lelum polelum" Łamignata, czy wypowiadane przez Lubawę "Mirmiłku nie desperuj".

