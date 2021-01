Portret Sandra Botticellego został sprzedany na aukcji w Sotheby's w Nowym Jorku za 92,2 mln dolarów. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za dzieło tego włoskiego malarza.

"Portret młodego mężczyzny trzymającego medal" z XV wieku to jeden z niewielu portretów artysty, które przetrwały do dziś. Obraz przedstawia młodzieńca, prawdopodobnie należącego do elity Florencji. Dom aukcyjny ocenił, że jest to jeden z najbardziej znaczących i cennych portretów, jakie kiedykolwiek pojawiły się na aukcjach.

Tożsamość nabywcy obrazu nie została ujawniona.



Poprzedni właściciel kupił portret na aukcji w Wielkiej Brytanii w 1982 roku za 1,3 mln dolarów - czyli niemal o 91 mln taniej.