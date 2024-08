24 nowe obiekty na liście UNESCO

Oś Centralna w Pekinie, Chiny

Zespół monumentalny Brâncuși z Târgu Jiu, Rumunia

Krajobraz kulturowy jeziora Kienoziero, Rosja

Kienoziero, Rosja Granice Cesarstwa Rzymskiego, Rumunia

Hegmataneh, Iran

Miejsca związane z prawami człowieka i Nelsona Mandeli, Afryka Południowa

Melka Kunture i Balchit, Etiopia

Moidams, Indie

Park historyczny nietoperzy Phu Phrabat, Tajlandia

Dwór Królewski w Tiébélé, Burkina Faso

Kopalnie złota na wyspie Sado, Japonia

Klasztor Świętego Hilariona/Tell Umm Amer, Palestyna

Zespół rezydencji Schwerin, Niemcy

Dziedzictwo archeologiczne kompleksu jaskiń Parku Narodowego Niah, Malezja

Krajobraz kulturowy obszaru archeologicznego Al-Faw, Arabia Saudyjska

Miejsca okupacji plejstoceńskiej, Afryka Południowa

Historyczne miasto i stanowisko archeologiczne Gedi, Kenia

Umm Al-Jimāl, Jordania

Via Appia, Włochy

Pustynia Badain Jaran, Chiny

Park Narodowy Lençóis Maranhenses, Brazylia

Szkockie torfowiska The Flow Country, Wielka Brytania

Jaskinia Vjetrenica, Bośnia i Hercegowina

Te Henua Enata, Wyspy Markizów, Francja

Żadnego obiektu z Polski

Niestety, w tym roku nie dołączono do listy żadnego miejsca z Polski. Nasz kraj reprezentuje na liście 17 obiektów. Wśród nich są m.in. Stare Miasto w Krakowie, Warszawie i Zamościu, Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Puszcza Białowieska czy Hala Stulecia we Wrocławiu.

Każdego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dokonuje przeglądu nominacji i wybiera na listę światowego dziedzictwa nowe obiekty o uniwersalnej wartości.



"To, co czyni koncepcję światowego dziedzictwa wyjątkową, to jej uniwersalne zastosowanie. Miejsca światowego dziedzictwa należą do wszystkich narodów świata, niezależnie od terytorium, na którym się znajdują - czytamy na stronie internetowej organizacji.



Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to jedne z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc na świecie. Aby dołączyć do prestiżowej listy muszą spełnić co najmniej jedno z 10 podstawowych kryteriów, takich jak bycie "arcydziełem ludzkiego geniuszu twórczego" lub wybitnym zjawiskiem naturalnym.



W sumie na liście znajdują się 1223 obiekty z niemal 170 krajów.