​23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. "Moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją" - podkreśla w tegorocznym przesłaniu UNESCO. Z powodu pandemii koronawirusa wiele księgarń na całym świecie działa tylko w sieci. "Tęsknimy za spotkaniami autorskimi, za naszymi czytelnikami" - mówią w RMF FM pisarze w Światowym Dniu Książki.

"Moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją" – podkreśla w tegorocznym przesłaniu UNESCO. / Katarzyna Sobiechowska-Szuchta / RMF FM

Zośka Papużanka za debiutancką powieść "Szopka" była nominowana m.in Nagrody Literackiej Nike. Teraz Nakładem Wydawnictwa Marginesy ukazała się jej nowa książka - "Przez". Ona opowiada o sytuacji nieco podobnej do tej, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Czyli o sytuacji zamknięcia, izolacji od świata zewnętrznego, o takim właśnie bohaterze. Z tym tylko zastrzeżeniem, że on jest niespecjalnie zdrowy psychicznie. A mam wielkie życzenie, żebyśmy wszyscy z tej pandemii wyszli w pełnym zdrowiu fizycznym i psychicznym, czego sobie i państwu bardzo, bardzo serdecznie życzę - mówi w RMF FM pisarka.

Tworzą, tęsknią za spotkaniami z czytelnikami i wierzą, że będzie dobrze. Julia Fiedorczuk jest m.in laureatką Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej, a niedawno nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się jej nowa powieść "Pod słońcem". Opowiadam w niej o losach ludzi, ale nie tylko ludzi, także innych istot. Roślin, zwierząt. Z najpiękniejszej części Polski jaką jest Podlasie - mówi w RMF FM pisarka. W Światowym Dniu Książki pisarzom i czytelnikom literatury chciałabym życzyć zdrowia, ale też czasu. Czasu na czytanie i czasu na myślenie. Czasu na to, by móc jakoś przytomnie rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć tę rzeczywistość, która nas otacza i która nie jest teraz łatwa. Jednak głęboko wierzę w to, że kwarantanna niedługo się skończy, otworzą się księgarnie i będziemy mogli zobaczyć się podczas spotkań autorskich. Bardzo też wierzę, że to nasze wyjście ku światu nie będzie powrotem do normalności, jeżeli normalność była tym, co doprowadziło do aktualnej suszy, do zmian klimatycznych i całego kryzysu planetarnego, z którym musimy się borykać. Bardzo tez wierzę, że jeśli mamy wyjść ku nowej rzeczywistości, to także w tym celu potrzebujemy książek. Serdecznie wszystkich pozdrawiam - mówi w RMF FM Julia Fiedorczuk.

Obchodzone dziś na całym świecie święto książki wywodzi się z Katalonii. Pierwszy raz zorganizowano je w 1926 roku. 23 kwietnia to ważna data w historii literatury światowej - data śmierci Cervantesa oraz urodzin i śmierci Szekspira. / Katarzyna Sobiechowska-Szuchta / RMF FM

Biblioteczka Sąsiedzka to pomysł autorki poczytnych kryminałów Iwony Wilmowskiej, nakładem Axis Mundi właśnie ukazała się jej nowa powieść "Zostawić ślad". W mojej okolicy mieszkają głównie starsi ludzie, którzy raczej nie mają dostępu do Internetu. To właśnie oni często korzystali z bibliotek, które teraz są pozamykane - opowiada w RMF FM pisarka. Pomalowaliśmy na rożne kolory starą szafkę kuchenną, ustawiliśmy ją w najbardziej charakterystycznym punkcie naszej ulicy, czyli przy kapliczce, wypełniliśmy ją książkami i tak powstała Biblioteczka Sąsiedzka - wyjaśnia Wilmowska.

Bardzo dobre wieści napłynęły rano z Biblioteki Narodowej. W 2019 roku trwale zatrzymał się spadek czytelnictwa, jest nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Badacze podkreślają, że pomogły ekranizacje, seriale czy gry komputerowe, które podsyciły zainteresowanie. Jak również prestiżowe nagrody literackie, w tym literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk. Po raz pierwszy od 8 lat listę autorów najczęściej wymienianych książek otwiera aż troje pisarzy współczesnych - Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk i Stephen King.

W tym roku po raz pierwszy możemy powiedzieć, że jest lekki wzrost i wydaje się, że ta tendencja będzie trwała. Widzimy przede wszystkim podniesienie prestiżu książki (...) Książka wraca na listę prestiżowych prezentów i to jest bardzo ważna dla nas wiadomość - komentuje dla RMF FM dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Obchodzone dziś na całym świecie święto książki wywodzi się z Katalonii. Pierwszy raz zorganizowano je w 1926 roku. 23 kwietnia to ważna data w historii literatury światowej - data śmierci Cervantesa oraz urodzin i śmierci Szekspira.