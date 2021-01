Ponowne otwarcie galerii sztuki i muzeów od 1 lutego to nawjważniejsze wydarzenie kulturalne w Polsce w nadchodzącym tygodniu. Doskonale zapowiada się nowa wystawa sztuki w galerii Zachęta. A za Oceanem przygotowania do Złotych Globów. W połowie tygodnia poznamy nominowanych do nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej.

