Znamy nominowanych do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej! Laureatów Oscarów, najbardziej prestiżowych wyróżnień świata filmowego, poznamy 24 lutego. W tym roku nagrody zostaną przyznane po raz 91.

Tegoroczne Oscary będą emocjonujące dla Polaków. Film "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego został nominowany w aż trzech kategoriach (najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia). Oto pełna lista nominowanych:



FILM

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"Green Book"

"Faworyta"

"Roma"

"Vice"

"Narodziny gwiazdy"



REŻYSER



Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Paweł Pawlikowski - "Zimna wojna"

Yorgos Lanthimos - "Faworyta"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Adam McKay - "Vice"



AKTORKA

Yalitza Aparicio - "Roma"

Glenn Close - "Żona"

Olivia Colman - "Faworyta"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me"



AKTOR

Christian Bale - "Vice"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen - "Green Book"

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate"

AKTOR DRUGOPLANOWY



Mahershala Ali - "Green Book"

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Sam Elliott - "Narodziny gwiazdy"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"



AKTORKA DRUGOPLANOWA



Amy Adams - "Vice"

Marina De Tavira - "Roma"

Regina King - "Gdyby ulica Beale umiała mówić"

Emma Stone - "Faworyta"

Rachel Weisz - "Faworyta"



SCENARIUSZ ORYGINALNY



"Faworyta"

"Pierwszy reformowany"

"Green Book"

"Roma"

"Vice"



SCENARIUSZ ADAPTOWANY



"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Can You Ever Forgive Me?"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Narodziny gwiazdy"



ANIMACJA



"Iniemamocni"

"Wyspa psów"

"Mirai"

"Ralph Demolka w Internecie"

"Spider-Man: Uniwersum"



FILM NIEANGLOJĘZYCZNY



"Kafarnaum"

"Zimna wojna"

"Roma"

"Manbiki Kazoku"

"Werk ohne Autor"



DOKUMENT

"Free Solo"

"Hale County This Morning, This Evening"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"RBG"



ZDJĘCIA

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"

"Werk ohne Autor"



MUZYKA

"Czarna Pantera"

"BlacKkKlansman"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Wyspa psów"

"Mary Poppins powraca"



PIOSENKA



When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - "Ballada o Busterze Scruggsie"

All the Stars - "Czarna pantera"

The Place Where Lost Things Go - "Mary Poppins powraca"

I'll Fight - "RBG"

Shallow - "Narodziny gwiazdy"



EFEKTY SPECJALNE



"Avengers: Wojna bez granic"

"Krzysiu, gdzie jesteś?"

"Pierwszy człowiek"

"Player One"

"Han Solo: Gwiezdne Wojny - historie"



CHARAKTERYZACJA



"Granica"

"Maria, królowa Szkotów"

"Vice"



SCENOGRAFIA

"Czarna Pantera"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Roma"



KOSTIUMY



"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Czarna Pantera"

"Faworyta"

"Mary Poppins powraca"

"Maria, królowa Szkotów"



MONTAŻ



"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Green Book"

"Vice"



DŹWIĘK



"Czarna Pantera"

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"



MONTAŻ DŹWIĘKU



"Czarna Pantera"

"Bohemian Rhapsody" "Pierwszy człowiek"

"Ciche miejsce"

"Roma"



FILM KRÓTKOMETRAŻOWY



"Detainment"

"Fauve"

"Marguerite"

"Mother"

"Skin"



KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT



"Black Sheep"

"Koniec gry"

"Lifeboat"

"A Night at the Garden"

"Period. End of Sentence"



KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA



"Animal Behaviour"

"Bao"

"Late Afternoon"

"One Small Step"

"Weekendy"