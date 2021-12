Nominacje do Złotych Globów. Kinowa premiera bardzo oczekiwanego nowego Spider-Mana. I prapremiera sztuki Doroty Masłowskiej "Bowie w Warszawie" wokół legendarnej wizyty Davida Bowiego w stolicy. Przeglądamy najciekawsze wydarzenia kulturalne nadchodzącego tygodnia.

Na zdjeciu Olivia Colman, laureatka nagrody w 2020 roku / CHRISTIAN MONTERROSA / PAP/EPA

Nominacje do Złotych Globów

Nominacje do Złotych Globów 2022 zostaną ogłoszone w poniedziałek 13 grudnia w Beverly Hills w Kalifornii. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w internecie.

Nagrody przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Gala przyznania Złotych Globów zaplanowana została na 9 stycznia 2022 roku. Wśród filmów kandyduających do nominacji jest "Mistrz" Macieja Barczewskiego. Chodzi o kategorię "najlepszy film nieanglojęzyczny". Piotr Głowacki gra w tym filmie pięściarza Tadeusza "Teddy’ego" Pietrzykowskiego, który trafił do obozu Auschwitz. Teddy, świetny bokser, trafił jako jeden z pierwszych do obozu, jako więzień numer 77. Niemcy kazali mu walczyć, by mieć rozrywkę. A dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.

Nowy Spider-Man

W piątek 17 grudnia do polskich kin wejdzie film "Spider-Man: Bez drogi do domu". Widowisko jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku. Będzie to trzecia część tej serii o człowieku - pająku. W 2017 roku premierę miał film "Spider-Man: Homecoming", a dwa lata później "Spider-Man: Daleko od domu". Tytułową rolę superbohatera ponownie gra Tom Holland. W obsadzie filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" są także Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau, J.B. Smoove, Martin Starr, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Alfred Molina, Rhys Ifans i Thomas Haden Church. Reżyserem jest Jon Watts, scenariusz napisali Chris McKenna i Erik Sommers, a muzykę skomponował Michael Giacchino.



Bowie w Warszawie

Rok 2021 STUDIO teatgaleria w Warszawie zakończy prapremierą "Bowiego w Warszawie". Zaplanowano ją na sobotę 18 grudnia 2021 roku. To ma być sceniczny kryminał w reżyserii Marcina Libera. Osnuty wokół legendarnej wizyty Davida Bowiego w Warszawie, tekst Doroty Masłowskiej to wielowątkowa opowieść o Warszawie lat 70., wstrząśniętej pogłoskami o grasującym dusicielu. Ścieżkę dźwiękową skomponują muzycy wrocławskiego kwartetu Błoto. Na scenie zobaczymy Dominikę Biernat, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Sonię Roszczuk, Natalię Rybicką, Roba Wasiewicza, Krzysztofa Zarzeckiego, Martę Ziębę, Ewelinę Żak oraz gościnnie Maję Pankiewicz i Bartosza Porczyka.