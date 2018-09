Wielki powrót Metallici do Wielkiej Brytanii i Europy! Gośćmi specjalnymi na całej trasie będą zespoły Ghost i Bokassa. Wystartowała sprzedaż biletów.

Metallica zagra w Polsce 21 sierpnia 2019 roku! / Materiały prasowe

Wraz z planem trasy WorldWired Tour, naturalnie powróci również Wherever I May Roam Black Ticket: jeden bilet, uprawniający do wstępu na płytę na każde show Metallici w ramach trasy koncertowej w Europie i Wielkiej Brytanii w 2019 roku.

Od A(msterdamu) do Z(urychu), poprzez wszystkie pośrednie miasta, posiadacze Black Ticket muszą jedynie wybrać koncerty i zarezerwować elektronicznie bilet nie później niż na 48 godzin przed wydarzeniami.

Limitowana ilość 750 Black Tickets będzie dostępna w cenie 598 euro.

Po raz kolejny wszystkie bilety będą zawierały możliwość bezpłatnego pobrania MP3 z danego koncertu, przygotowanego przez ekipę trasy "Hardwired... To Self-Destruct". Bezpłatne pliki do pobrania z zapisem koncertu można otrzymać, skanując lub wprowadzając kod kreskowy z biletu na dany koncert na stronie internetowej.

We współpracy z CID Entertainment powraca również rozszerzona oferta, która pozwoli przeżyć wyjątkowe chwile na tej trasie. Dostępne będą trzy specjalne pakiety, zawierające bilety premium i inne udogodnienia/atrakcje, takie jak możliwość wcześniejszego wejścia na teren koncertu, zwiedzanie pamiątkowego muzeum “Memory Remains" oraz spotkanie z zespołem.

Bilety na koncert w Warszawie już dostępne na www.livenation.pl.

1 maja, 2019 - Lizbona, Portugalia - Estádio do Restelo

3 maja, 2019 - Madryt, Hiszpania - Valdebebas

5 maja, 2019 - Barcelona, Hiszpania - Estadi Olímpic Lluís Companys

8 maja, 2019 - Mediolan, Włochy - San Siro Hippodrome

10 maja, 2019 - Zurych, Szwajcaria - Letzigrund

12 maja, 2019 - Paryż, Francja - Stade De France

8 czerwca, 2019 - Dublin, Irlandia - Slane Castle

11 czerwca, 2019 - Amsterdam, Holandia - Johan Cruijff Arena

13 czerwca, 2019 - Kolonia, Niemcy - RheinEnergieStadion

16 czerwca, 2019 - Bruksela, Belgia - Koning Boudewijnstadion

18 czerwca, 2019 - Manchester, Wielka Brytania - Etihad Stadium

20 czerwca, 2019 - Londyn, Wielka Brytania - Twickenham Stadium

6 lipca, 2019 - Berlin, Niemcy - Olympiastadion

9 lipca, 2019 - Göteborg, Szwecja - Ullevi

11 lipca, 2019 - Kopenhaga, Dania - Telia Parken

13 lipca, 2019 - Trondheim, Norwegia - Granåsen

16 lipca, 2019 - Hämeenlinna, Finlandia - Kantolan Tapahtumapuisto

18 lipca, 2019 - Tartu, Estonia - Raadi Airport

21 lipca, 2019 - Moskwa, Rosja - Luzhniki Stadium

14 sierpnia, 2019 - Bukareszt, Rumunia - Arena Națională

16 sierpnia, 2019 - Wiedeń, Austria - Ernst-Happel-Stadion

18 sierpnia, 2019 - Praga, Czechy - Airport Letnany

21 sierpnia, 2019 - Warszawa, Polska - PGE Narodowy

23 sierpnia, 2019 - Monachium, Niemcy - Olympiastadion

25 sierpnia, 2019 - Mannheim, Niemcy - Maimarktgelände





* Wherever I May Roam Black Tickets nie podlegają zwrotom i w przypadku ich odsprzedania, zostaną unieważnione. Każdy bilety upoważnia do wzięcia udziału w koncercie Metallica i nie upoważnia do wstępu na festiwale, koncerty promocyjne i koncerty jubileuszowe lub wydarzenia w jakichkolwiek innych datach, niż zawarte w ramach 25 miast obecnych na trasie koncertowej. Użycie Black Ticket będzie wymagało rezerwacji elektronicznej na każdy koncert, w którym posiadacz biletu zamierza wziąć udział, z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Więcej informacji na temat tego, jak korzystać z Black Ticket będzie wysyłanych drogą mailową do nabywców.



** Każdy bilet zakupiony oficjalnymi kanałami sprzedaży łączy się z możliwością odbioru fizycznej lub digitalowej kopii albumu "Hardwired... To Self-Destruct". Informacje dotyczące odbioru płyty będą zawarte w e-mailu potwierdzającym zakup biletu. Szczegółowe informacje jak sprezentować album, jeśli już go nabyłeś wcześniej, znajdziesz w potwierdzeniu zakupu biletów.