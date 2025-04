Nie zwalniamy! Słońce świeci już na dobre, więc przygotowaliśmy całą masę niespodzianek i nie zawahamy się Wam ich pokazać! Po wczorajszym dniu pełnym atrakcji na miasteczku dzisiaj… mamy ich jeszcze więcej. A to wciąż dopiero początek! Kina plenerowe, rozmowy z gwiazdami OFF NA MAKSA i oczywiście pokazy w kinach stacjonarnych.

Na festiwalu pojawił się m.in. Nikodem Rozbicki / Foto: Kamila Makarewicz/Mat. Prasowy / Materiały prasowe

OFF NA MAKSA - rozmowy z gwiazdami!

Gwiazdy świecą bardzo jasno nad naszym miasteczkiem, wpadnijcie posłuchać ciekawostek o pracy, przy naszych festiwalowych filmach.

12:00 - Maks Behr w rozmowie z Magdą Dwurzyńską , zeszłoroczną zdobywczynią Nagrody Mastercard Rising Star

, zeszłoroczną zdobywczynią Nagrody Mastercard Rising Star 14:00 - Marcin Radomski w rozmowie z Olgą Hajdas , której "Imago" wygrało zeszłoroczny Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

, której "Imago" wygrało zeszłoroczny Konkurs Polskich Filmów Fabularnych 16:00 - Maks Behr w rozmowie z Sebastianem Delą , którego możemy zobaczyć w tegorocznym "Innego końca nie będzie" (reż. Monika Majorek)

, którego możemy zobaczyć w tegorocznym "Innego końca nie będzie" (reż. Monika Majorek) 16:30 - Maks Behr w rozmowie z Piotrem Stramowski.

Kina plenerowe

Zabierajcie znajomych na wieczorne seanse i przychodźcie tłumnie na nasze seanse, bo nie ma nic lepszego niż seans pod wiosennym niebem w Krakowie.

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 (partner: Galeria Krakowska) "Harry Potter i Komnata Tajemnic", reż. Chris Columbus

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 20:00 (partner: Galeria Krakowska) "Opadające liście", reż. Aki Kaurismäki

Kino na Placu Szczepańskim, godz. 20:30 (partner: Zondacrypto) "Bulion i inne namiętności", reż. Anh Hung Tra

Kino na Rynku Podgórskim, godz. 20:30 (partner: Lipton) - to ostatni seans w tym kinie plenerowym i ostatnia szansa, by poczuć ducha Podgórza! - "Holy Spider", reż. Ali Abbasi

Na co dzisiaj do kina?

Każdego dnia mamy dla Was mnóstwo najlepszych tytułów. Jeśli chodzi o filmy z Konkursu Polskich Filmów Fabularnych, to podczas 3-ego dnia wyświetlamy:

18:45 | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala mała) | "Lany poniedziałek" (reż. Justyna Mytnik)

21:00 | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala duża) | "Utrata równowagi" (reż. Korek Bojanowski).





Z kolei wśród filmów z Konkursu Głównego, które dzisiaj wyświetlamy są:

12:30 | Akademia Sztuk Pięknych (Aula ASP) | "Smaragda: I Got Thick Skin and I Can't Jump" (reż. Emilios Avraam)

16:45 | Akademia Sztuk Pięknych (Aula ASP) | "Rabia" (reż. Mareike Engelhardt)

21:00 | Akademia Sztuk Pięknych (Aula ASP) | "Brzydka siostra (reż. Emilie Blichfeldt)





W tym roku mamy bardzo mocną reprezentację filmów z sekcji Festiwalowe Hity, których partnerem jest Interia. Zobaczycie w tej sekcji absolutnie same perełki!

12:30 | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala duża) | "This Life of Mine" (reż. Sophie Fillières)

14:45 | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala duża) | "Meanwhile on Earth" (reż. Jérémy Clapin)

16:45 | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala duża) | "My Sunshine" (reż. Hiroshi Okuyama)

19:00 | MOS Urodzinowe Kino MASTERCARD (Sala duża) | "After Party" (reż. Vojtĕch Strakatý).

Warsztaty

Dziękujemy za Waszą liczną obecność na warsztatach! Obiecujemy, że mamy w zanadrzu jeszcze mnóstwo niespodzianek, śledźcie koniecznie nasze media!

10:30 - 12:00 - Warsztaty "Kryptowaluty - bardziej science czy fiction? - Akademia Zondacrypto"

12:45 - 14:00 - Warsztaty "MOC GŁOSU - MÓW I CZARUJ - TWOJA SCENA"

Prowadzenie: Martyna Gesella - pedagog wokalny, śpiewaczka. Specjalizuje się w klasycznej i rozrywkowej technice śpiewu, gdzie bardzo dużą wagę stawia na holistyczne podejście do głosu i ciała.

Kwiaty Polskie x Mastercard OFF CAMERA | DJ-set Rozbicki, Liss, stypa LIVE ACT na Poczcie

A wieczorem wpadnijcie do Klubu Spotkań Poczta Główna! Zagrają: stypa LIVE ACT oraz KWIATY POLSKIE - kolektyw DJsko-aktorski, w którego skład Nikodem Rozbicki i Ignacy Liss.