Kodeks Sassoona , jeden z najstarszych i najpełniejszych rękopisów Biblii Hebrajskiej został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 38,1 miliona dolarów. To najwyższa cena za manuskrypt osiągnięta na aukcji. Kodeks Sassoona liczy ok. 1100 lat.

Kodeks Sassoona na aukcji w Sotheby / JOHN ANGELILLO / PAP/Newscom

Kodeks Sassoona to datowana na IX-X wiek, składająca się z 400 pergaminowych kart, księga. Wziął nazwę od nazwiska badacza i kolekcjonera manuskryptów i inkunabułów hebrajskich, który nabył rękopis w końcu lat dwudziestych za kwotę 350 funtów.

Istnieją trzy starożytne Biblie Hebrajskie z tego okresu - twierdzi profesor Josef Ofer z Uniwersytetu Bar Ilan: Kodeks Sassoona, Kodeks z Aleppo z X wieku i Kodeks Leningradzki z początku XI wieku. Tylko zwoje znad Morza Martwego i garść fragmentarycznych tekstów wczesnośredniowiecznych są starsze - mówi profesor.

Teksty zawarte w Biblii Hebrajskiej chrześcijanie nazywają Starym Testamentem. Kodeks Sassoona jest odręcznie napisany i oprawiony w skórę. Jego 792 strony stanowią około 92 proc. pełnej treści Biblii Hebrajskiej.

Kodeks powstał, kiedy po siedmiu wiekach niemal całkowitego milczenia, nastąpił bujny rozkwit hebrajskich manuskryptów.

Księga była do XIII wieku przechowywana w syryjskiej synagodze, która jednak została zniszczona. Zapiski wskazują, że potem trafiła do Salama bin Abi al-Fakhra, który miał ją przechować do czasu odbudowy synagogi. Nie została ona jednak odbudowana i nie wiadomo, co działo się z kodeksem do czasu, kiedy nabył go Sassoon; w księdze brakuje notatek z tego okresu.

Jego spadkobiercy sprzedali Kodeks w 1978 roku - brytyjski kolejowy fundusz emerytalny nabył ją za 320 tysięcy dolarów. Po 11 latach wyzbył się księgi na rzecz zapalonego kolekcjonera, uzyskując niemal dziesięciokrotność zainwestowanej kwoty - 3,19 miliona dolarów.

Nabywca, który kupił Kodeks Sassoona, pobił rekord z 1994 roku. Wtedy to kolekcja zapisków Leonarda da Vinci została sprzedana Billowi Gatesowi za ponad 30 milionów dolarów.

Natomiast w grudniu 2021 roku kolekcjoner Ken Griffin zapłacił ponad 43 miliony za oryginalny wydruk konstytucji USA.

Kodeks Sassoona trafi do Muzeum Narodu Żydowskiego w Izraelu - poinformował portal dziennika "The Times od Israel".