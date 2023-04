"Ukryty" rozdział tekstu biblijnego został odkryty przez austriackiego badacza, który prześwietlił kartki ultrafioletem. Fragment pisma ma 1750 lat i jest najstarszym tłumaczeniem ewangelii.

Biblioteka Watykańska / AA/ABACA / PAP

Grigory Kessel, mediewista z austriackiej Akademii Nauk dokonał tego niesamowitego odkrycia, studiując księgi przechowywane w Watykanie. Użył ultrafioletu i dokonał analizy syryjskiego tłumaczenia 11. i 12. rozdziału ewangelii Mateusza, ukrytego pod trzema warstwami rękopisu.

Tradycyjne chrześcijaństwo syryjskie zna kilka tłumaczeń Starego i Nowego Testamentu - powiedział Kessel. Wyjaśnił, że do niedawna znane były dwa rękopisy zawierające starosyryjskie tłumaczenie.

W średniowieczu pergamin był bardzo drogi, dlatego używano go wielokrotnie. Wymazywano pierwotny rękopis, by nanieść na niego nowy. Tak było prawdopodobnie w przypadku skryby w Palestynie, który ok. 1300 lat temu wymazał tekst syryjski, by nanieść swoje tłumaczenie.