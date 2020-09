Po raz pierwszy Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA zaprasza widzów do wzięcia udziału w wyjątkowym filmowym wydarzeniu – bezpiecznym i przystosowanym do aktualnej rzeczywistości. Filmy będzie można oglądać z wnętrza własnych samochodów w dniach od 11 do 25 września.

REKLAMA