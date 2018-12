Kevin Hart nie będzie gospodarzem ceremonii wręczenia Oscarów, prestiżowych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Aktor, producent filmowy i komik zrezygnował z prowadzenia gali po tym, jak został oskarżony o homofobię.

Kevin Hart / PAP/EPA/EUGENE GARCIA /

Media przypomniały Hartowi m.in. jego homofobiczne wpisy na portalach społecznościowych oraz stand-up, w którym mówił, że jego trzyletni syn stanie się gejem.



W jednym z wywiadów aktor powiedział, że jest heteroseksualnym mężczyzną i "jeśli zdoła zapobiec temu, by jego syn stał się gejem, to to zrobi".



Po fali oskarżeń aktor ogłosił na Twitterze, że nie poprowadzi oscarowej gali: Zdecydowałem się zrezygnować z prowadzenia ceremonii. Nie chcę rozpraszać swoją obecnością innych w noc, która powinna być celebrowana przez wielu niesamowitych utalentowanych artystów. Szczerze przepraszam społeczność LGBTQ za moje nieempatyczne słowa z przeszłości.