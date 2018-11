Aktorka Kasia Smutniak powiedziała w wywiadzie dla jednego z włoskich pism, że "kiedy jeszcze Polska nie należała do UE, została przyjęta na Półwyspie Apenińskim z otwartymi ramionami". Wypowiedź gwiazdy pochwalił szef MSW Włoch.

Kasia Smutniak to aktorka polskiego pochodzenia, która od lat mieszka na stałe we Włoszech. Jest jedną z najpopularniejszych i często nagradzanych gwiazd filmowych w tym kraju.



Artystka udzieliła wywiadu dla włoskiego tygodnika "Grazia". Tu żyję dalej jako cudzoziemka, ale kiedy odwiedzam moich rodziców, czuję się pod każdym względem Włoszką. Mieszkałam w wielu krajach, uważam się trochę za Cygankę, ale jednego jestem pewna: we Włoszech nie ma nienawiści rasowej, choć niektórzy chcieliby przekonać nas do czegoś przeciwnego. Problemy, jeśli w ogóle, są inne - powiedziała polska gwiazda włoskiego kina.Tutaj zostałam przyjęta z otwartymi ramionami, kiedy Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, a ja żeby odnowić prawo pobytu musiałam stanąć w kolejce o 5 rano - dodała Smutniak.

Wypowiedź aktorki pochwalił na Twitterze Matteo Salvini. Miło widzieć, że także w świecie filmu jest ktoś, kto używa zdrowego rozsądku - napisał szef włoskiego MSW.

