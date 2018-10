Zdjęcie polskiej aktorki Joanny Kulig zdobi okładkę najnowszego francuskiego wydania "Elle". Fotografię wykonał Sam Hendel.

"Nowa sensacja kina" - tak redakcja Elle zachwyca się gwiazdą filmu "Zimna wojna" w reż. Pawła Pawlikowskiego. Joanna Kulig ma na zdjęciu czarną sukienkę z dekoltem. Aktorka opublikowała okładkę pisma na swoim Instagramie.







Kariera Joanny Kulig nabrała rozpędu po sukcesie "Zimnej wojny", w której gra Zulę - młodą dziewczynę szukającą szczęścia w powstającym zespole Mazurek. Zdaniem cenionego amerykańskiego portalu "The Playlist" Kulig za tę rolę ma szansę na nominacje do Oscara.

Aktorka ostatnio poleciała do USA, by promować "Zimną wojnę" na New York Film Festival.





Joanna Kulig urodziła się w 1982 roku w Krynicy-Zdroju. Jest absolwentką PWST w Krakowie. W latach 2007 - 2008 współpracowała z Teatrem Starym.